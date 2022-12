Kabinet compenseert niet voor hogere kosten kinderopvang

Het kabinet compenseert niet de hoger uitgevallen eigen bijdrage voor kinderopvang in 2023. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag aan NRC na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Het ministerie zegt dat de hoge inflatie niet meer kan worden meegenomen in de berekening van de kinderopvangtoeslag.

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag in 2023 gebruikte het ministerie cijfers uit maart 2022, toen het Centraal Planbureau (CPB) de inflatie voor 2022 schatte op 5,2 procent. Dat bleek te laag. Naar verwachting komt de daadwerkelijke inflatie in 2022 uit op meer dan 10 procent en blijft de kinderopvangtoeslag daarbij achter. Het is de verwachting dat de tarieven in de kinderopvang relatief meer stijgen, onder andere door hogere kosten voor energie en personeel.

De hoogte van de toeslagen kan niet meer worden aangepast aan de huidige verwachte inflatie, aldus het ministerie. De eerste betalingen voor januari worden deze maand al overgemaakt, en de systemen van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zouden er niet op zijn ingericht om nu nog aanpassingen te doen voor komend jaar.

Minister Karin van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) zei in een commissiedebat over kinderopvang op 16 november dat ze wel „serieus gaat kijken” naar herindexering vanaf 2024. Daar gaat een onderzoek naar de stijgende kosten en de winsten in de kinderopvangsector aan vooraf, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Ook andere vormen van compensatie gaan er vooralsnog niet komen.