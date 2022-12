Justitie tapte verdachte van doden Gino

Donny M., de man die verdacht wordt van het doden van de negenjarige Gino uit Maastricht op 1 juni van dit jaar is getapt tijdens telefoontjes vanuit het huis van bewaring. Ook zijn brieven onderschept.

Dat bleek maandag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Maastricht. Het Openbaar Ministerie deelde niets mee over de inhoud van de gesprekken en de correspondentie.

Justitie vertelde wel dat na verschillende onderzoeken duidelijk is hoe Gino om het leven kwam. Het jongetje is gewurgd en/of gesmoord. Mogelijk heeft ook de toediening van de middelen MDMA en Kamagra (een soort Viagra) bijgedragen aan zijn overlijden. Onderzoekers stuitten ook op sporen van seksueel misbruik en bijna-verdrinking.

M. (23) is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Justitie heeft de bevindingen daarvan nog niet binnen.

Problematische jeugd

Gino verdween op 1 juni vanaf een speelveldje in Kerkrade, waar hij tijdelijk bij een van zijn zussen verbleef. De in Geleen woonachtige M. deed zich voor als voetbaltrainer. Het stoffelijk overschot van Gino werd op 4 juni in die plaats gevonden.

M. had een problematische jeugd. Hij is eerder veroordeeld voor het gooien van een stoeptegel naar een auto vanaf een viaduct en voor seksueel misbruik en mishandeling.

De zitting van maandag werd flink beveiligd. Alleen al in de zittingszaal waren bovenop de twee begeleiders van de verdachte zes agenten aanwezig.

Bij de vorige pro-formazitting in september werd Gino’s moeder na meerdere emotionele uitingen uit de rechtszaal verwijderd. Zij is inmiddels overleden. De vrouw werd op 15 november levenloos gevonden in haar woning in Maastricht. Ze stierf een natuurlijke dood.

Een foto van de moeder stond maandag op het tafeltje waarachter de nabestaanden en hun advocaten zaten. Familieleden droegen net als bij de vorige zitting shirts met de beeltenis van Gino. Diens zus Kelly riep M. bij het verlaten van de zaal na: „Gooi alles maar op tafel! Je hebt toch niks meer te verliezen! Kom op!”

M., die eerder al bekende, blijft voorlopig vastzitten. Hij moet op 15 februari weer voor de rechtbank verschijnen. Ook dan zal het nog niet tot een inhoudelijke behandeling komen. Het OM wil nog verder onderzoek doen. Justitie vermoedt dat Gino op zijn laatste momenten in de woning van M. was, maar heeft daar nog onvoldoende bewijs voor kunnen vinden.