In monsterproces over de aanslagen in Brussel oordeelt de Belgische burger

Vandaag begint het proces tegen tien verdachten van de terreuraanslagen in Brussel in 2016. De bomaanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek zijn een nationaal trauma. In de rechtszaak beslist een twaalfkoppige volksjury over het lot van de verdachten. Redacteur Anne van der Schoot ziet dat er kritiek is op dat systeem. Hoe gaat de rechtszaak eruit zien?

Gast: Anne van der Schoot Presentatie: Egbert Kalse Redactie: Nina van Hattum Montage: Marco Raaphorst

