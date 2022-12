‘Ik wil vrouwen bewust maken van hun diepere verlangens’

‘Zwanger worden is voor mij een obsessie geweest. Zeventien jaar lang was wel of geen kinderen krijgen dé grote kwestie in mijn leven. Uiteindelijk lukte het niet.

„In 2014 was ik op een dieptepunt beland. Ik was gescheiden. Ik zat vast in een andere, destructieve relatie. Ik verbrak die niet, want ik wilde zó graag zwanger worden. Ik zat tegen een burn-out aan. Ik had hevig last van eczeem.

„Ik werkte toen als inkoper voor een modefirma. Mijn werkgever was bevriend met een tao-trainer, Reinoud Eleveld. Op een feestje had ik wel eens een fijn gesprek met hem gevoerd; daarna had ik mezelf aangemeld voor zijn nieuwsbrief.

„Zo viel mijn oog een keer op een van zijn trainingen. Ik dacht: ik ga eens meedoen, wie weet. Er móést iets veranderen in mijn leven op dat moment, ik zat muurvast. Na afloop zei hij: ‘Wat goed je te zien! Maar wat zie jij er slecht uit!’

Naam: Deborah Vogel (49) Is: Tao-trainer en -gids voor vrouwen Wil: Vrouwen begeleiden met een (onvervulde) kinderwens

„Hij stelde voor eens een kop koffie te gaan drinken. Hij luisterde naar mijn verhaal. Toen gebruikte hij een woord dat mijn leven zou veranderen. Kindvrij. Hij zei: ‘Jij moet kindvrij worden.’

„Het woord ‘kinderloos’ staat in ieder woordenboek. Het woord ‘kindvrij’ is nergens te vinden. Ik ben erachter gekomen dat dit een heel belangrijk woord is, voor mezelf en voor heel veel andere vrouwen.

„Ik ben nu zelf tao-trainer, en ik begeleid groepen vrouwen. Taoïsme gaat over natuurlijke balans, over je persoonlijke relatie met alles om je heen. In deze zogenaamd moderne tijd zijn wij onze natuurlijke intuïtie kwijtgeraakt, net als het vermogen om te navigeren op ons innerlijke kompas. Dat geldt zeker ook voor onze seksualiteit.

„Als het om onze seksuele beleving gaat, bewegen we ons al tijdenlang tussen twee uitersten. We komen uit heel wat eeuwen van seksuele onderdrukking. Alles onder het middenrif werd als onkuis gezien. De seksuele revolutie van de jaren zestig was daarom noodzakelijk en waardevol. Maar laten we eerlijk zijn: op die revolutie volgde géén seksuele beschaving; er kwam een tijd die in veel opzichten grensoverschrijdend werd.

„Het is de kunst de seksuele energie bewust in jezelf te laten stromen, zonder dat het onveilig wordt én zonder dat je deze oerkracht onderdrukt. Taoïsten bereiken dit via transformatieseksualiteit: je gebruikt je seksuele energie niet om een kind, nieuw leven, te maken; je transformeert deze energie naar nieuwe levenskracht en onschuld in jezelf.

„Ik heb mijn dwangmatige kinderwens kunnen loslaten. Ik had niet langer een kind nodig om een gevoel van leegte in mezelf te vullen.

„Dit is wat ik nu wil delen met andere vrouwen: dat je, via je eigen seksualiteit, toegang kunt krijgen tot een onuitputtelijke bron van energie. Dat je hierover kunt praten zonder de lading van een kinderwens, puur vanuit je eigen behoeften. En dat je daardoor een vitaler, vervulder en volwassener mens kunt worden – met als bonus dat je seksleven er ook nog eens fijner van wordt.

„Door dit werk ervaar ik hoeveel vrouwen worstelen met hun seksualiteit. Hen bewustmaken van de helende werking hiervan zie ik als mijn toekomst. Dit is mijn steentje, waarmee ik een bijdrage wil leveren aan een wereld met méér wijsheid en grotere veiligheid.

„Uit eigen ervaring kan ik nu zeggen: je hóéft geen kinderen te krijgen om je volledig vrouw te voelen. Kinderen opvoeden, kinderen zien opgroeien is prachtig. Maar verwaarloos vooral het innerlijke kind niet dat in ieder mens zit.”