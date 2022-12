Hoe komen de Zoetermeerders van de ene naar de andere kant nu de Mandelabrug op instorten staat?

Drieëntwintig jaar lang fietste meneer Aartsen vier keer per dag over de Nelson Mandelabrug. Van zijn huis in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen naar zijn werk aan de andere kant van het dorp. ’s Middags naar huis voor de lunch, terug naar het werk, en ’s avonds weer naar huis. Ook nu hij met pensioen is, is de brug dé verbinding.

Want Zoetermeer wordt doorsneden door de A12 en het spoor. Wie in Rokkeveen woont, neemt meestal de Mandelabrug om aan de overkant te komen. Vrijdagavond werd hij plots gesloten vanwege instortingsgevaar; de constructie is te zwaar voor de dragers waarop hij staat, en de scheuren die er nu zijn kunnen door de kou groter worden. De overkapping wordt vanaf deze maandag verwijderd, daarna wordt besloten of de brug verder moet worden ontmanteld.

Sinds de mededeling vrijdagavond ging het veel over het autoverkeer en de trein tussen Den Haag en Gouda. Die mogen nog wél onder de brug door. Maar in Rokkeveen, een van de grootste wijken van Zoetermeer en begin jaren negentig tegelijk met de Mandelabrug gebouwd, gaat het over hoe nu aan de andere kant te komen. Waar je nu de trams van de RandstadRail kan pakken naar de andere Zoetermeerse wijken, of de trein naar Den Haag. De haltes en het station – beide onder de brug – zijn óók gesloten.

Bij de kerstboom in het midden van winkelcentrum Rokkeveen, vertelt mevrouw Aartsen dat er niet veel andere overgangen zijn. Als fietser moet ze nu door een tunneltje verderop of over een andere brug: „Maar dan moet je steiler omhoog.” Ze gaat op zondag naar de andere kant voor de kerk. Het kost tien minuten extra stevig doorfietsen.

Niet dat de Mandelabrug perfect was. Meneer Aartsen zegt: „Het was ook wel een gezeur met die roltrappen.” Officieel is er een fietsbandgeul naast de trap, maar de meeste Zoetermeerders zetten de fiets op de roltrap. Als het aan hem zou liggen, zou de gemeente de brug afbreken: „Doe maar een onderdoorgang. Het is ook niet de mooiste brug.” Mevrouw: „Daar ben ik het niet mee eens, zo lelijk is hij niet.”

Op-een-na-lelijkste plek

Want dat is de andere vraag in Zoetermeer: wat nu met de Mandelabrug? Tien jaar geleden werd hij verkozen tot op een-na-lelijkste plek van Nederland door een VPRO-programma. En hoewel de beide versteende pleinen aan weerszijden zijn opgeknapt, kan de betonnen constructie met de blauw-gele overkapping, met daarop de slogan van de gemeente (‘Zoetermeer is de plek’), niet iedereen bekoren.

Larissa Mendes, die met dochter Jenna aan het winkelen is: „De brug is niet iets waar je trots op kunt zijn. Het zou wel moderner mogen.” „Vreselijk”, is het eerste dat Ruben James zegt over de brug: „Dit kan echt niet meer.” Zijn echtgenote Marsha van Zee: „Ik hoop dat de gemeente het momentum gebruikt om er iets anders van de maken.”

Er zijn ook liefhebbers. Nordin en Redouan, twee collega’s die bij een bedrijf voor infrastructuur werken en daarom niet met hun achternaam in de krant willen, zeggen: „Deze brug hoort bij Zoetermeer. Redouan: „Hij ziet er mooi uit met dat glas.” Nordin: „Joh, sta effe boven en kijk naar het uitzicht dat je hebt.” Ze hebben zelf geen last van de afsluiting, ze zijn automobilisten.

Dat maakt Pieter Dries, gepensioneerd, juist kwaad. „De zwakste schakel wordt geraakt: voetgangers die niks wegen en naar het ov moeten.” Hij begrijpt het wel: „Als de brug kapot is, is hij kapot.” Maar hij weet nu niet hoe hij makkelijk naar de andere kant kan.

Pendelbusjes

De gemeente Zoetermeer heeft voor voetgangers pendelbusjes ingezet. Aan de kant van de Driemanspolder wordt er gretig gebruik van gemaakt, en zijn er ook veel vragen voor de verkeersregelaars, vooral van mensen van buiten. Een Almeerse, die nog niet van de afsluiting had gehoord, zegt: „Gelukkig zijn de pendelbusjes gratis.”

Aan de Rokkeveense kant staan de verkeersregelaars wat doelloos te wachten. Hier lijken de meesten zelf een alternatief te hebben verzonnen. Student bedrijfskunde Tijmen de Kievit komt hard aangefietst. Hij studeert aan de Haagse Hogeschool, en in plaats van de trein, moet hij nu met een streekbus naar een andere RandstadRail-halte, en dan met de trein verder. „Het kost me twintig minuten extra.”

Hoe lang de Mandelabrug dicht blijft, is nog niet bekend. Volgens het vrijdag gepubliceerde onderzoek is het mogelijk dat de brug kan worden verstevigd, maar ook sloop is een van de opties. In dat geval komt er volgens wethouder Marijke van der Meer hoe dan ook een nieuwe brug voor in de plaats, zei ze eerder tegen NRC. „Misschien wordt het deze keer wél een brug waarvan we de draagkracht goed berekenen.”

