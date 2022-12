Gevoelig verlies voor Sittard: chemieconcern Sabic zou willen verhuizen naar Amsterdam

„Misschien vinden ze Amsterdam in Saoedi-Arabië toch net even sexier dan Sittard”, zegt Casper Vaandrager, onderhandelaar van vakbond Synergo/VHP. Hij heeft het over de mogelijke aanstaande verhuizing van het Europese hoofdkantoor van het Saoedische chemieconcern Sabic van Sittard naar de hoofdstad van Nederland. Hij maakt wel onmiddellijk een voorbehoud bij zijn opmerking: eigenlijk wacht iedereen nog op een duidelijke onderbouwing van de plannen. „Het blijft tot nu toe bij vage argumentatie.”

Geruchten over een verhuizing deden al even de ronde. Afgelopen donderdag hoorde het personeel van het voornemen. Vrijdag overlegde het management bovendien met de bonden en de ondernemingsraad over een sociaal plan. Verkennend, want wellicht is nog verzet mogelijk tegen de verhuisplannen. De definitieve beslissing vanuit Saoedi-Arabië blijft vooralsnog uit.

Bij de opening van het Europese hoofdkantoor in 2006 waren nog veel promopraatjes te horen van Sabic. Het gloednieuwe pand zou de waarden van het Saoedische chemieconcern reflecteren: „transparantie en toegankelijkheid”. Die open bedrijfscultuur bleek later afgaande op de mening van veel nauw betrokken partijen behoorlijk tegen te vallen. De hiërarchie binnen Sabic – dat vorig jaar wereldwijd een omzet draaide van 46 miljard dollar – is zeer sterk, en zelfs voor de eigen mensen blijft veel geheim.

Zeer markant gebouw

Het woord „iconisch” viel vaak bij omschrijvingen van het nieuwe kantoor. Dat was hier wel op zijn plaats. Sabic had een zeer markant gebouw laten neerzetten: voor die tijd al flink duurzaam en – op dat moment best revolutionair – met zelfs voor de hoogste directeuren enkele flexplekken. Maar vooral de vorm, die het meest leek op de boeg van een enorme boot, sprong in het oog.

Het gebouw viel extra op, omdat het omliggende geplande bedrijvenpark in Sittard verder nog niet erg liep. Tussen Sabic en het eind twintigste eeuw opgeleverde nieuwe stadion van voetbalclub Fortuna Sittard gaapte de leegte. Aan de wereldse straatnamen lag het niet: Londenboulevard, Parijsboulevard, Europaboulevard.

De ‘boot’ van Sabic kwam niet zomaar binnenvaren. De Saoedi’s eisten dat de overheid mee in de buidel tastte. Het Rijk weigerde. De provincie droeg 1 miljoen euro bij. De gemeente Sittard 4,2 miljoen euro. het hele project heeft, naar schatting, 35 tot 40 miljoen euro gekost.

De overheden stelden destijds één voorwaarde aan hun bijdrage aan de bouwkosten: Sabic moest minimaal vijftien jaar in Sittard blijven. Die termijn was nog maar net voorbij, toen het verhaal over een verhuizing van het hoofdkantoor naar Amsterdam begon rond te spoken.

Toenmalig minister Joop Wijn (CDA, Economische Zaken) verrichtte in 2006 de opening met prins Saud bin Abdullah ibn Thunayan al-Saud. Sabic had vier jaar eerder 2,3 miljard euro betaald voor de petrochemie en kunststofproductie van DSM. Die multinational wilde zich gaan toeleggen op fijnchemie en voeding. De regio kreeg opeens te maken met een nieuwe, grote speler en werkgever.

Inmiddels lijkt er sleet te zitten op de liefde van Sabic voor de Westelijke Mijnstreek. Plusminus de helft van de 350 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor zou binnenkort moeten verhuizen naar Amsterdam. De rest van de mensen in Sittard zou gaan werken in Geleen, waar Sabic een productielocatie heeft. Sabic zelf heeft het voornemen nog steeds niet officieel bevestigd. De woordvoerder van het bedrijf was zowel vrijdag als maandag niet bereikbaar.

„Die communicatie is merkwaardig”, vindt vakbondsonderhandelaar Vaandrager. „Het schept extra verwarring bij een besluit dat er voor het personeel toch inhakt. Wij worden bestookt met vragen: moeten ze verhuizen? Kunnen ze in dat geval rekenen op een extra vergoeding? Kan er thuis worden gewerkt in combinatie met een paar dagen Amsterdam en komt er dan een tegemoetkoming in de reiskosten?”

Voor Sittard en zijn bedrijvenpark is het vertrek van Sabics burelen een gevoelig verlies. Eerder verhuisde de Mediagroep Limburg (het bedrijf achter dagblad De Limburger) terug naar Maastricht. DSM is al langer weg; het concentreerde zijn Nederlandse hoofdkantoor eerst in Heerlen en strijkt binnenkort ook neer in de Limburgse hoofdstad. De twee torens van DSM zijn inmiddels herbestemd. Deels voor bedrijven, maar ook voor huisvesting van (buitenlandse) studenten. Die vinden in Maastricht of Eindhoven lastig een kamer en kunnen hier vlak bij het treinstation wel behoorlijk riant wonen.

Grote bedrijven gaan weg

De grotere spelers verdwijnen van het bedrijvenpark. Wel is het in het afgelopen decennium nog aardig volgelopen met kleine en middelgrote ondernemingen. Ook het Tom Dumoulin Bike Park, een baan met klimmetje waar de wielersport kan trainen en wedstrijden kan houden, neemt flink wat ruimte in. Of het Sabic-pand kan worden herbestemd als kantoor, is nog maar de vraag.

Op niet al te grote afstand van het bedrijvenpark ligt de Chemelot-site, het enorme chemieterrein dat iedereen op weg naar Zuid-Limburg passeert. Ook daar zou een voornemen van Sabic de boel flink overhoop kunnen gooien.

Bronnen bevestigen tegenover NRC dat Sabic zeer serieus overweegt om een van zijn twee ‘naftakrakers’ op Chemelot te sluiten. Naftakrakers kraken het olieproduct nafta. Dat valt door verhitting uiteen in stoffen als etheen en propeen. Die worden vervolgens gebruikt in onder meer verpakkingen, isolatiemateriaal en huishoudelijke apparatuur. Vanwege de strenge eisen die in het kader van de verduurzaming in Nederland gesteld zijn, zou het voordeliger zijn om er elders een te bouwen. Er zijn al gesprekken over het bijbehorende sociaal plan gevoerd.

Rondom de kraker bij Sabic gaat het hierbij om zo’n honderd arbeidsplaatsen. Maar de effecten van het verdwijnen zijn groter, omdat veel andere bedrijven op Chemelot een deel van hun grondstoffen via deze installatie krijgen.