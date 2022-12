Emma Wortelboer reed als een gek, en Diederik Gommers eigenlijk ook

Voor de op twee na laatste uitzending van boekenprogramma Brommer op zee reden presentatoren Wilfried de Jong en Ruth Joos de auto voor bij het huis van Connie Palmen. Knuffel, knuffel. Kus, kus. En terwijl ze Wilfried omhelst, lispelt Connie Palmen in zijn oor: „Je rijdt toch wel goed, Wilfried?”

Als de dood zo bang is ze, zegt ze, als ze naast iemand zit in de auto. „Ik word helemaal gek, tot aan stuurtrekken toe.” Dat wordt voor haar de hele weg naar Parijs achterin zitten, deels dommelend, deels zingend en nog één keer roepend dat ze niet wil sterven op weg naar Parijs. „Al ging Camus me voor.”

Dit is de tweede keer dat het boekenprogramma op zondag een uitstapje naar het buitenland maakt – vorige week was Wilfried, in z’n eentje, naar Cees Nooteboom op Menorca. Nu is het idee dat Palmen haar fascinatie voor de Franse schrijfster Marguerite Duras verwoordt, staande bij haar woonhuis en bij haar graf – en beetje à la Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps deden met hun favoriete zangers in Chansons!

Connie Palmen noemt Duras onverschrokken, ze dweept met haar alcoholisme, haar onbescheidenheid, haar hevige liefdes, haar suïcidale eenzaamheid en „verwoeste gezicht”. Bijna onvermijdelijk komt het gesprek daarna op Connie en háár „rimpelige kop”, haar liefdes en haar drankzucht die ze voorgoed vaarwel zei toen ze haar oude, zieke moeder per ambulance naar het ziekenhuis bracht. Heel veel meer over Duras kwam ik niet te weten, het is wachten op de nieuwe vertaling van haar beroemdste boek l’Amant, met een voorwoord van... Connie Palmen, die haar doodsangst voor deze gelegenheid overwon.

Minder Diederik Gommers

Nou heb ik intensivecarespecialist Diederik Gommers toch met m’n eigen oren horen zeggen dat hij na twee jaar non stop praten over Covid-19 in talkshows toe was aan wat „minder Diederik Gommers op tv”. Maar blijkbaar kon hij geen ‘nee' zeggen tegen een dodenritje door de Albanese Alpen naast een wildvreemde aan het stuur. Zondagavond begon het nieuwe seizoen van De gevaarlijkste wegen van de wereld.

Het begon in 2019 als BNNVARA-programma, maar dezelfde media-directeur (Gert-Jan Hox) die besloot dat Matthijs van Nieuwkerk boven de Balkenende-norm mocht blijven verdienen, haalde het reisprogramma van de buis. Niet omdat de kijkcijfers tegenvielen, integendeel, maar omdat het programma niet meer paste bij de maatschappelijke koers van de omroep.

Nu zendt Powned het programma onveranderd uit: twee BN’ers die elkaar niet kennen stappen in de auto, om en om zijn ze bestuurder en bijrijder. Vijf miljard kilometer wegdek ligt er op de wereld, maar zij rijden over de smalste bergweggetjes, met de misselijkmakendste haarspeldbochten, langs de engste bergkammen en diepste afgronden. Al gaven ze me geld tóe, dan deed ik nog niet aan zo’n programma mee, nog even daargelaten dat ik geen rijbewijs bezit.

Als je dan toch instapt voor een dodenrit met een vreemde, dan maar bij een intensivist, moet presentator Emma Wortelboer gedacht hebben. Samen in een suv door de ‘Vervloekte Bergen’ van Kosovo. Ze vonden het lachen, hotsebotsend over glibberige wegen langs rotswanden en ravijnen. Emma Wortelboer reed als een gek, en Diederik Gommers eigenlijk ook.

Officieel heet dit een reisprogramma, en inderdaad krijg je wat informatie over het land en de inwoners, maar ik zou het toch een praatprogramma noemen. Naast elkaar in de auto zitten, zonder oogcontact, kan aardige gesprekken opleveren. De streberigheid van de één, de grootste fout van de ander. Drinken zonder handrem erop (beiden), de dag erna veel ‘sorry’ moeten zeggen. Een presentatrice van 26 en een dokter van 56 blijken best veel op elkaar te lijken.