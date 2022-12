Het snoepje van de week waar de internationale media zich op stortten; ook het gespreksonderwerp dat ik met vrienden gretig aflikte. Ik bedoel de affaire rond de Britse hofdame Susan Hussey, die kennelijk dacht de liefdadigheidswerkster Ngozi Fulani ten paleize op haar gemak te stellen door haar aan een Sven Kockelmann-achtige ondervraging te onderwerpen.

Hou voor ogen dat een hofdame toch vooral als taak heeft de hoffelijkheid te garanderen.

Ze opende haar vragensalvo met de klassieker „Waar komt u vandaan?” Op zichzelf een onschuldige opening, maar in die vraag zat een ander woordje verstopt: „Waar komt u ‘echt’ of ‘oorspronkelijk’ vandaan.” Alle zwarte en gekleurde mensen kennen die vraag, evenals sprekers met een accent dat anders klinkt dan gangbaar in het Algemeen Beschaafd. Hussey nam geen genoegen met de antwoorden van Fulani als ‘Hackney’ en ‘Oost- Londen’, en werd steeds meer een rechercheur: „Waar in Afrika?” Uiteindelijk vertelde de liefdadigheidswerkster over de Caribische achtergrond van haar familie. Hofdame, tevreden: „Ah, ik wist wel dat we er zouden komen.”

De giftige ondertoon van het gesprekje: „Wat doet u eigenlijk hier? Verklaar uw aanwezigheid.” De hofdame werd na 63 dienstjaren per direct ontslagen. Ik durf de stelling aan dat er twintig jaar geleden geen haan naar had gekraaid, hooguit de belaagde liefdadigheidswerkster zelf.

In korte tijd is de impertinentie van afkomstvragen doorgedrongen, zeker als het eigenlijk om een legitimatieverzoek gaat. De oude hofdame (83) was niet seniel, ze leefde alleen nog in die andere tijd, waar elke ‘afwijking’ in voorkomen of spraak reden was tot diepgaand speurwerk.

Maar, hoor ik iemand tegenwerpen: „De hofdame vroeg het toch uit oprechte belangstelling?” En zo komen we op het vraagstuk van de ‘onoprechte belangstelling’, en waar dan precies de scheidslijn ligt. Het gaat nog steeds over hoffelijkheid. Onbeteugelde nieuwsgierigheid tegenover vreemden is geen teken van interesse, maar een daad van agressie.

Het gaat niet om de ‘goede bedoelingen’ of de gezindheid van de vragensteller, maar om het eindresultaat: een gesprek dat implodeert. Hoe hoffelijk is het maken van excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden? Het is een begin, misschien mager maar noodzakelijk. Op de NOS-website vroeg een jonge vrouw uit Paramaribo zich af: „Maar zijn die excuses wel gemeend?” Onmogelijk te beantwoorden. Na die excuses zullen er daden moeten volgen die de geloofwaardigheid versterken.

En dan zou minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in Suriname excuses moeten aanbieden? Hij, als ‘nazaat van slaafgemaakten’, zoals dat heet? Critici zeggen dat dat geen goed idee is, waar de suggestie in zit dat die ‘nazaten’ een eenduidige categorie vormen.

Uiteraard moet Weerwind naar Suriname gaan. De man is daar in functie. Of mogen zwarte ministers minder dan witte, hebben ze een beperkt takenpakket?

