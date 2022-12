Doet Nederland wel genoeg om aan zijn NAVO-verplichtingen te voldoen? Nu er een oorlog woedt in Europa – de grootste sinds 1945 – ligt die vraag levensgroot op tafel. De jongste signalen uit de krijgsmacht stellen niet gerust. Ja, er worden extra investeringen gedaan waarmee Nederland voor het eerst voldoet aan de NAVO-norm dat 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie moet worden besteed. Maar het geld gaat vooral naar ‘spullen’ (artillerie, logistiek, medische voorzieningen) en niet naar het qua mankracht op sterkte brengen van gevechtsbrigades, zoals de NAVO verwacht.

Luitenant-kolonel Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging, waarschuwt in NRC voor „ernstige tekortkomingen, zonder plannen om die in de nabije toekomst aan te pakken”. In de NRC-podcast Het Uur toont voormalig luitenant-generaal Mart de Kruif zich al even bezorgd. „We hebben geen grand strategy, ook als klein land. Waar willen we heen? Wat willen we zijn?” De NAVO zou graag zien dat Nederland zijn 13e brigade in Oirschot en 43ste in Havelte op volle sterkte brengt. Die draaien nu op halve kracht. Een brigade bestaat doorgaans uit vier bataljons (eenheden van 600 tot 800 militairen), maar in Oirschot hebben ze er twee en in Havelte tweeënhalf, veelal ook nog te licht bewapend. Eigen tanks heeft Nederland niet meer – die worden geleased van Duitsland, waar Nederlandse militairen zijn ondergebracht bij een tankbataljon.

Het ministerie van Defensie ziet meer potentieel in hoogtechnologisch defensiematerieel, waarbij de eigen militairen minder risico lopen. Bij de langlopende NAVO-missie in Litouwen probeerde Nederland in de afgelopen maanden als eerste westerse land gevechtsrobots uit onder operationele omstandigheden. Op afstand bestuurbare, bewapende rupswagentjes. Dit wordt ook als oplossing gezien voor het personeelstekort bij Defensie (9.000 vacatures).

Het probleem is dat in Oekraïne elke dag blijkt hoezeer de klassieke grondoorlog nog tot het militaire repertoire behoort, met een belangrijke rol voor gevechtseenheden en tanks. In Oost-Europese landen, zoals Polen en de Baltische staten, lijken ze dat beter te begrijpen en wordt al langer ingezet op zwaar materieel, met de daarbij behorende manschappen. Daar steekt de Nederlandse strategie schril bij af, zegt Van Woensel terecht. „Je kunt niet zelf alleen de hoogtechnologische dingen doen en van de landen in Oost-Europa vragen de lasten en risico’s van een grondoorlog te dragen.” Het werven van personeel is inderdaad heel moeilijk, maar dat mag geen argument worden om het dan maar te laten zitten. Je best doen betekent niet alleen spullen kopen, maar laten zien dat je bereid bent om je nek uit te steken met militaire mankracht.

Dat dit niet gebeurt, voelt als een herhaling van de geschiedenis. Na de val van het communisme werd ‘afschrikking’ als militair concept „weggegooid”, aldus De Kruif. Zonder concrete oorlogsdreiging werd defensie de sluitpost van de begroting. Experts trokken ook toen al vaak aan de bel, in talrijke rapporten, maar regering en Tweede Kamer zetten de afbraak door. Er was een oorlog voor nodig om dat proces te stoppen, maar wat er nu voor in de plaats komt, boezemt weinig vertrouwen in. De angst voor Nederlandse doden op een slagveld is begrijpelijk, maar het op orde krijgen van de NAVO-gevechtskracht moet er juist toe leiden dat er géén oorlog komt. Nederland moet hierin een volwaardige rol spelen, en zich niet verschuilen achter robots.