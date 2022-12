Brazilië ontdoet zich in één helft van Zuid-Korea en is kwartfinalist

Brazilië heeft zich maandagavond gemakkelijk gekwalificeerd voor de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar. De Brazilianen liepen in de eerste helft al uit naar een 4-0 voorsprong, waarna Zuid-Korea in de tweede helft enkel nog een eretreffer maakte. Vrijdag spelen de Brazilianen in de kwartfinale tegen Kroatië, dat eerder op de avond na strafschoppen Japan versloeg.

Bij Brazilië keerde sterspeler Neymar terug in de basis, nadat hij door een enkelblessure het tweede en derde groepsduel op het WK had moeten missen. Na zeven minuten stond hij al dansend in een cirkel met zijn ploeggenoten, nadat Vinicius Junior in het strafschopgebied rustig bleef en de bal tussen meerdere Zuid-Koreanen door het doel in plaatste.

Enkele minuten later mocht Neymar zelf vanaf de stip aanleggen voor zijn eerste doelpunt van dit toernooi. Oog in oog met de Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-Gyu faalde de 30-jarige speler van Paris St. Germain niet. De 3-0 volgde in de 29ste minuut en kwam op naam van Richarlison, die na een technisch hoogstandje combineerde met de meegekomen verdedigers Marquinhos en Thiago Silva en van dichtbij afmaakte.

Pelé

Met de 4-0 van Lucas Paquetá, die een voorzet van Vinicius in een keer raak schoot, leek een grote zege in de maak. Op dat moment waren pas 36 minuten gespeeld. Na rust bleven Braziliaanse doelpunten echter uit en kreeg Zuid-Korea zelfs de grootste kansen. Een kwartier voor tijd leidde dat tot een doelpunt voor het enige overgebleven Aziatische land in het toernooi. Een vrije trap werd matig uitverdedigd, waarna een schot van Paik Seung-Ho van buiten de zestien via een Braziliaans been de kruising in ging.

Na het laatste fluitsignaal poseerde de Braziliaanse ploeg met een doek met daarop een afbeelding van de Braziliaanse voetballegende Pelé, die afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen met een longinfectie. Gevreesd wordt dat de aan darmkanker lijdende Pelé niet meer zal herstellen. Eerder op de maandag ontkenden twee dochters van de 82-jarige Pelé nog berichten dat hun vader palliatieve zorg krijgt. „Er is geen sprake van dat we afscheid van hem nemen in het ziekenhuis”, aldus dochter Kelly bij tv-zender Globo.

