Het is tegenwoordig makkelijker het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme, schreef de filosoof Frederic Jameson ooit. En inderdaad. Sla er het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties op na en de doemscenario’s springen van de pagina. Vuur, vloed, storm en woestijn. In een paar jaar tijd lijkt het einde van de wereld plotseling angstaanjagend dichterbij gekomen.

Ondertussen weert het kapitalisme zich hardnekkig. Afgelopen week onthulden tien grote Europese media, waaronder El País en Le Monde, dat maar liefst de helft van de meest duurzame Europese investeringsfondsen zogenaamde ‘vieze’ investeringen bevatten. Dit zijn beleggingen in de fossiele sector of in de luchtvaart. Hieronder bevinden zich grote beleggers als het Amerikaanse Blackrock en het Franse BNP Paribas. Het onderzoek werd geïnitieerd en aangezwengeld door de onafhankelijke nieuwswebsite Follow the Money (FTM) en Investico – het onderzoeksplatform van weekblad De Groene Amsterdammer. Een journalistieke prestatie van formaat.

Duurzame investeringsfondsen voorzien in een snelgroeiende behoefte: individuele beleggers willen dat hun geld rendeert én ze hopen de toekomst van de planeet veilig te stellen, een prijzenswaardig streven. Hoe realistisch is dat? Wereldwijd zijn biljoenen dollars en euro’s op zoek naar een groene bestemming. Dat het om zóveel geld gaat was voor mij een van de eye-openers van het onderzoek. Alleen al in Europa gaat het om zo’n 4 biljoen euro (dat is 4.000 miljard).

Banken en andere investeerders – ook Nederlandse – spelen daar handig op in. Het begon ooit met Triodos, maar tegenwoordig zegt ook ING te „geloven in verandering”, „gaat” ABN Amro voor duurzaam en stelt Rabobank de „transitie naar een duurzamere wereld” te stimuleren.

Om wildgroei voor te zijn stelde de Europese Unie criteria op waar beleggingen aan moeten voldoen. Die mondden uit in drie categorieën: grijs, lichtgroen en donkergroen. Het onderzoek van FTM en Investico spitste zich toe op Europese beleggingsportfolio’s van de laatste categorie, samen goed voor ruim 600 miljard euro. Als het aan de EU ligt streven donkergroene fondsen een sociaal doel en/of een milieudoel na, zoals de bestrijding van ongelijkheid of de aanleg van een windpark. Ze mogen geen schade toebrengen aan andere duurzame of sociale doelen.

De praktijk blijkt dus aanmerkelijk grilliger. Zelfs fondsen die zich specialiseren in duurzaamheid hebben ‘grijze’ beleggingen op de balans. Fondsmanagers reageerden gebeten. Ze beroepen zich „op technische fouten” of praten fossiele beleggingen goed door te stellen dat het hier gaat om bedrijven die „in transitie zijn”, bezig zich om te vormen van fossiel naar duurzaam.

In wezen botsen hier twee werkelijkheden op elkaar: de wens van de belegger om duurzaam te investeren en een tekort aan echt groene beleggingen. Dat betekent natuurlijk niet dat banken en investeerders kunnen doen alsof. „Het is echt laakbaar”, stelde Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters tegen Investico. „Je kunt niet zomaar een donkergroen label gebruiken om miljarden op te halen, zonder dat je echt duurzaam bent. Dat label is geen marketinginstrument, maar een belofte aan de belegger.”

Ondertussen blijft de vraag wat de onthullingen nou blootleggen over de financiële wereld. Is die onverbeterlijk sinister of juist in staat om duurzaam te worden? De wil om dat te doen is er, dat tonen die biljoenen die op zoek zijn naar een groene belegging. Maar wat als het rendement lager blijkt uit te vallen dan elders? Het is een beetje de vraag van de klimaatverandering zelf. De ernst zien we er nu wel van in, maar aanvaarden we ook de consequenties?

