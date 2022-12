Al is hij ‘wat stijf en stram’, Van der Poel wint de Scheldecross

Hij was nog „wat stijf en stram”, zei Mathieu van der Poel zondagmiddag voor de start van de Scheldecross, de achtste wedstrijd om de wereldbeker. Zaterdag was hij gevallen en pas als dertiende geëindigd in de Superprestigecross in Boom, vandaar. Maar een dag later was ‘MvdP’ weer foutloos en dominant als vanouds. Na zijn zege van vorige week in Hulst won hij in Antwerpen zijn tweede wereldbekercross op rij. De Belg Wout van Aert werd tweede.

Voor het eerst dit seizoen stonden ‘de grote drie’ van het veldrijden aan de start in dezelfde wedstrijd. Van Aert keerde terug in competitie na een trainingsperiode. Vanaf de tweede startrij nam de Belgische kampioen direct de leiding. De Britse wereldkampioen Tom Pidcock, zaterdag nog winnaar in Boom, raakte direct achterop en kwam er in het vervolg niet meer aan te pas.

Van der Poel, die vorige week bij zijn rentree in het veld direct won, kon Van Aert wel volgen en nam aan het begin van de tweede rond genadeloos de kop over. Meter voor meter diepte hij de kloof met zijn Belgische rivaal uit. Verkleinde Van Aert in het zand de achterstand even van achttien tot twaalf seconden, dan schroefde Van der Poel het tempo vooraan op met wat sprintjes heuvel op. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong 23 seconden op Van Aert, die in de slotfase van de race nog ten val kwam over een balk.

„Ik voelde me best oké”, zei Van der Poel aan de finish in Antwerpen, waar hij voor de zesde keer won. „Ik vind dit een leuke wedstrijd en ik heb eigenlijk foutloos rondgereden. Dat is een goed teken.”

Bij de vrouwen won Fem van Empel voor de vijfde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. Puck Pieterse eindigde als tweede, Shirin van Anrooij als derde. Na een paar wereldbekerwedstrijden zonder zege was Van Empel in de Scheldecross oppermachtig.

„Ik zei vooraf al dat november een trainingsmaand zou worden”, vertelde Van Empel (20) na afloop. „Het is nu december, dus ik ben blij dat ik weer terug ben.” Waarom ze het verschil pas maakte in het tweede deel van de race? „In het begin had ik heel koude handen en daardoor was het schakelen wat lastiger.”