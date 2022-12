27 doden in Colombia door aardverschuiving die bus bedelft

In Colombia zijn ten minste 27 doden gevallen nadat een bus werd bedolven door een aardverschuiving. Dat heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro maandag bekendgemaakt. „Met droefheid moet ik melden dat tot nu toe 27 mensen, onder wie drie minderjarigen, het leven hebben verloren”, zei hij via Twitter. Het ongeluk vond zondag plaats in de provincie Risaralda, in het noordwesten van het Colombia, en werd veroorzaakt door de zware regenval in het land.

De lichamen van de slachtoffers zijn naar een overdekt sportstadion gebracht, zei de burgemeester van de plaats Pueblo Rico, dat in de buurt ligt van de plek van het ongeluk. De president heeft steun beloofd aan de nabestaanden van de slachtoffers. De gouverneur van de provincie, Victor Manuel Tamayo, zei eerder dat reddingswerkers vijf personen levend uit de bus hebben gehaald, aldus persbureau Reuters. Via Twitter deelde de gouverneur beelden van het ongeval.

Het regenseizoen is in Colombia heftiger dan andere jaren. Er zijn in 2022 al minstens 216 mensen overleden ten gevolge van de zware regen; ongeveer 538.000 mensen zijn dakloos geworden. Ook zijn er 48 personen vermist na incidenten die samenhangen met de regenval.