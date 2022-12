Sinterklaas in dure tijden: de kachel blijft uit, voor cadeaus is er nog budget

Het witte knuffelbeertje, met een rood, kerstachtig strikje om zijn nek, moet waarschijnlijk eerst nog wel een keer in de wasmachine. Maar het stapeltje oude Donald Ducks dat Gessica Bearzatto in haar handen heeft, gaat vanavond meteen de schoen in.

Bearzatto loopt met een vriendin door een grote kringloopwinkel in Rijswijk. Zaterdagavond mogen haar drie kinderen, allen in de basisschoolleeftijd, nog één keer hun schoen zetten. Daarna gaan ze pakjesavond vieren.

De cadeaus op die avond zullen een „mix” van nieuw en tweedehands zijn, vertelt de lerares Nederlands. Ze vindt de hoeveelheid cadeaus die kinderen krijgen rond de feestdagen ongelofelijk. Door ook tweedehands cadeaus te kopen, hoopt ze het een beetje duurzamer te maken.

Dat tweedehands ook goedkoper is, speelt voor haar veel minder een rol. Bearzatto zag de afgelopen tijd alles duurder worden, ook haar energierekening werd hoger. „Maar ik laat er nog geen dingen voor. Al spaar ik inmiddels wel wat minder.”

In de kringloopwinkel heeft Gessica Bearzatto een beertje en oude Donald Ducks gevonden. Foto Mona van den Berg

Verwarming uit

Veel huishoudens zien zich met hogere vaste lasten geconfronteerd. Boodschappen, benzine, energie: alles werd de afgelopen maanden duurder. In november bedroeg de inflatie 11,2 procent.

Het vaste energiecontract, dat veel mensen nog beschermde tegen al te hoge energieprijzen, loopt in veel huishoudens af. Naar verwachting heeft 90 procent van de mensen eind dit jaar een variabel contract.

We zijn overgeleverd aan de energiegoden Zarife Orhan bezoeker Bijenkorf

Hebben die gestegen kosten invloed op de inkopen voor de feestdagen?

Astrid Jansen staat in de kringloopwinkel met een glitterjurk in haar hand. Ze heeft de verwarming dit najaar nog niet aan gehad, maar dat is niet de reden dat ze hier vandaag aan het winkelen is. Bij de kringloop kun je tenminste nog kleren vinden die tijdloos zijn, vertelt ze. „En je betaalt er niet de hoofdprijs voor.” In haar mandje liggen nog meer kledingstukken met glitter. „Ik ga graag naar fantasyfeestjes.”

Volgend weekend viert Jansen Sinterklaas met kinderen en kleinkinderen. Voor die laatste heeft ze alle cadeaus al binnen, deels bij de kringloop gevonden. „Als je het goed schoonmaakt, kan dat prima. Kinderen maakt het niets uit.” Onder de volwassenen werden lootjes getrokken. Het budget voor die cadeaus is 20 euro. Dat „alles duurder is geworden”, speelde bij het bepalen van dat budget wel een rol, zegt Jansen.

Tot besparen op Sinterklaas of Kerst kwam het bij Bearzatto en Jansen dan nog niet echt, op het energiegebruik gebeurt dat zeker wel.

Bearzatto: „We hebben het aanzetten van de verwarming zo lang mogelijk gerekt. En we zetten hem minder hoog.”

Jansen: „De verwarming blijft zo lang mogelijk uit. We hebben een houtkachel, dat scheelt. Die gaat soms ’s avonds aan. Dat is natuurlijk wel weer minder goed voor het milieu, al gebruiken we wel ‘schoon’ hout. Verder krijg ik het wel warm als ik ga zwemmen of fietsen.” Voor het aanzetten van de verwarming maakt ze overigens één uitzondering: als de kleinkinderen komen.

In de Bijenkorf winkelen Ruth Liebreks (r.) en dochter Milou. „We hebben geluk, we hebben nog een vast energiecontract.” Foto Mona van den Berg

Wintersport

In de Bijenkorf in het centrum van Den Haag is Milou Liebreks met haar moeder op pad. De twee komen uit het Brabantse Mierlo en zijn een weekendje in de hofstad. Gisteren zagen ze de musical Alladin, vandaag zijn ze aan het winkelen, óók voor de feestdagen.

Ze trokken lootjes met het gezin en aanhang. Met Kerst gaan ze cadeaus geven. Het budget is dit jaar 30 euro per persoon. Speelden de gestegen kosten daarin een rol? Milou: „Ik woon nog thuis, dus nee.” Moeder Ruth: „Wij hebben geluk, want we hebben een vast energiecontract dat pas in april afloopt.” Het gezin hoeft geen dingen te laten, vertelt ze. Deze winter gaan ze bijvoorbeeld met z’n allen op wintersport in Oostenrijk. Op de verlanglijstjes stonden dit jaar dan ook veel skispullen, zegt Ruth.

Zarife Orhan staat even te kijken bij de kerstafdeling van de Bijenkorf, maar is hier eigenlijk om nieuwe schoenen voor haar jonge dochter uit te zoeken. Die staat met step in haar hand naast haar.

Voor Sinterklaas heeft Orhan de cadeaus al binnen, Kerst wordt in de familie met eten maar zonder cadeaus gevierd. Voor de Sinterklaascadeaus stelde ze vooraf een budget vast.

Orhan is „overgeleverd aan de energiegoden”, zegt ze. „We hebben een variabel energiecontract. De keren dat we de verwarming hebben aangezet zijn op één hand te tellen. We doen veel met warme kruiken en dikke sokken.” Het scheelt daarnaast dat ze in een flat woont, zegt Orhan. Er komt nog een beetje warmte van haar onderburen naar boven.

Na Kerst komt ze hier trouwens weer terug, vertelt Orhan, dat is een familietraditie. „Alle kerstspullen worden dan met veel korting verkocht.”