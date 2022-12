Per seconde wijzer met de voorstelling Stop de Tijd!

Tijd vormt een doolhof waarin de mens kan blijven dwalen. Niet eindeloos, daar zorgt de Dood wel voor. Wat zou het Leven moeten zonder Hem? Zulke vragen en gedachten borrelen op gedurende de poëtische muziekvoorstelling Stop de Tijd! van de Componist des Vaderlands Martin Fondse, zangeres Margriet Sjoerdsma en dichteres Vrouwkje Tuinman.

In verschillende muzikale samenstellingen reizen ze hiermee langs de theaters, komende week met acht houtblazers en twee slagwerkers van Het Balletorkest, daarna acht keer met het Matangi Kwartet en twee keer als trio. Tuinman zet de toon met een verhandeling over cryonics, het invriezen van mensen die klinisch dood zijn, in afwachting van betere tijden. Sommige fabrikanten garanderen je zelfs, vertelt zij, dat ze je pas ontdooien als je de rest van je eeuwige leven niet meer hoeft te werken.

Haar verhalen zijn scherpe observaties en een ontroerend mengsel van ironie en verdriet, mede door de – nergens sentimentele – poëzie over de rouw om de dood van haar man, dichter F. Starik. Tuinman bespeelt zijn melodica als Sjoerdsma zingt over hoe doden altijd in ons bestaan aanwezig blijven. „Zelfs morgen leef ik nog.”

Maar de tijd is in deze voorstelling soms ook absurd en ongerijmd: de man die elke nacht slaapt met om hem heen de arm van zijn vrouw waarin zijn gezicht getatoeëerd is en die nauwelijks opmerkt dat hij elke dag minder lijkt op de beeltenis die hem omhelst.

Lied over de dood met hartslag

In zijn eclectische muziek kiest Fondse voor een mozaïek aan stijlen, en voor melodieën en ritmes die soms tegen de stroom van de tekst opzwemmen, zoals Mozart dat zo goed kon. Soms geeft hij een lied over dood een meer dan vitale hartslag als instrumentale tegenhanger, een andere keer vallen de woorden en klanken juist volmaakt samen. Hilarisch is zijn improvisatie, over een flinke beat, met soundbites rond een vraag over toekomstvisies uit de tv-quiz Per Seconde Wijzer.

En zo reist het publiek langs allerlei dimensies van de aardse tijd tussen onze geboorte en dood en van de muzikale tijd die naar hartenlust kan vertragen of versnellen. Tuinmans gedichten en Sjoerdsma’s liedjes belichten veel van de uiteenlopende gevoelens over begin en einde en het verstrijken van de jaren. Stop de Tijd! biedt wat dat betreft genoeg vruchtbare kiemen tot voelen en nadenken: je wordt per seconde wijzer.

Klassiek Stop de Tijd! Margriet Sjoerdsma, Vrouwkje Tuinman, Martin Fondse en Het Balletorkest. Gehoord: 3/12. Het Oude Raadhuis, Hoofddorp. Op tournee tot en met 14/4/2023. margrietsjoerdsma.com ●●●●●

Bekijk een overzicht van onze recensies over klassiek