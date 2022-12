Het gebeurt niet vaak dat een bekende nog actieve voetballer over mentale weerbaarheid spreekt tijdens een groot toernooi. Denzel Dumfries deed het na de achtste finale tussen Nederland en de VS. „Het was best wel moeilijk de laatste tijd en mentaal zwaar, het kon beter in de groepsfase”, zei de wingback. Hij vond het niet altijd makkelijk voetballer te zijn. „De kritiek doet wel wat met je. We staan als voetballers midden in de maatschappij en zijn soms ook kwetsbaar.”

Ik moest denken aan de zeven (ex)-profvoetballers die ik vorig jaar met een collega interviewde. De één sloot zich op in zijn flat omdat hij elke week werd beschimpt in een tv-programma, de ander kreeg er op internetfora van langs omdat hij in de kroeg was gesignaleerd. Weer een ander durfde geen mooie auto te kopen omdat hij bang was voor kritiek. Hun boodschap was dezelfde, als voetballer word je continu beoordeeld. Alsof er elk moment van de dag iemand in je nek hijgt: ik houd je in de gaten, vriend. Wil je in zo’n setting open zijn, dan moet je sterk in je schoenen staan.

Denzel Dumfries sprak zich uit op een van de grootste sportpodia. Hij vertelde dat hij dit toernooi twee keer via Zoom contact had gezocht met zijn sportpsycholoog. „Doordat je er open over bent, kun je ook anderen stimuleren hulp te zoeken”, zei hij.

Toeval of niet, hij kreeg die avond een zoen van de bondscoach. Die ziet waarschijnlijk dat Denzel niet alleen een goede voetballer is, maar ook een mooi mens.