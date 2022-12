‘Leider van Turkse sekte huwelijkte zijn zesjarige dochter uit’

Een kindermisbruikschandaal in de Ismailaga Cemaat, een islamitische sekte die nauw gelieerd is aan de AK-partij (AKP) van president Erdogan, heeft tot geschokte reacties geleid in Turkije. De dochter van een leider van de sekte zegt dat ze op zesjarige leeftijd is uitgehuwelijkt en vervolgens elke dag door haar man seksueel werd misbruikt.

Islamitische sektes zijn de afgelopen jaren vaker in opspraak geraakt vanwege kindermisbruik. Toch geeft de regering ze veel ruimte om studentenslaapzalen, scholen, korancursussen en zomerkampen te runnen met als doel een vrome generatie te creëren.

Het schandaal binnen de Ismailaga Cemaat werd onthuld door de linkse krant BirGün, die de hand legde op de aanklacht die het slachtoffer heeft ingediend tegen haar man en haar ouders. De vrouw, die in de Turkse pers alleen met haar initialen H.K.G. wordt aangeduid, is de dochter van Yusuf Ziya Gümüsel, de oprichter van de Hiranur Stichting van de sekte. De stichting heeft een groot complex in de wijk Sancaktepe in Istanbul, waar honderden kinderen wonen. Dit jaar heeft de lokale AKP in Sancaktepe het illegaal gebouwde complex met een bestemmingswijziging legaal gemaakt.

Botonderzoek

Nadat het nieuws zaterdag naar buiten kwam, haalde de Hiranur Stichting de naam van oprichter Gümüsel van haar website, en schrapte ook de geschiedenispagina. Daarnaast werden veel foto’s van de website gehaald waarop Gümüsel te zien is met AKP-politici en Mahmut Ustaosmanoglu, de sjeik van de Ismailaga Cemaat, die afgelopen zomer overleed. De sekte onderscheidt zich van andere islamitische broederschappen in Turkije door zijn religieus-politieke missie en kledingstijl. Mannen dragen lange baarden, witte gewaden en tulbanden. Vrouwen zijn gehuld in zwarte chadors.

H.K.G. werd in dit gesloten milieu in Istanbul geboren. Toen ze zes jaar oud was, werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan een 29-jarige volgeling. Het was geen wettelijk huwelijk – Turken mogen pas trouwen als ze achttien zijn – maar een islamitisch huwelijk dat werd voltrokken door een imam. H.K.G. werd voor de gelegenheid gekleed in een witte jurk. Daarna begon het misbruik. Haar moeder was er aanvankelijk op tegen, maar zwichtte onder druk van de vader.

De politie hoorde in 2012 voor het eerst van het misbruik. H.K.G. was inmiddels veertien. Het kwam aan het licht nadat haar moeder haar naar het ziekenhuis bracht omdat ze menstruatieproblemen had. De arts begreep meteen dat het kind misbruikt was en waarschuwde de politie. Die vroeg echter niet om de geboorteakte van het meisje, zoals gebruikelijk is, maar besloot botonderzoek te doen om haar leeftijd te bepalen. Dat gaf de sekte de kans om voorbereidingen te treffen. In plaats van het meisje onderwierpen ze een 21-jarige vrouw aan de bottest. Daarop sloot de politie het onderzoek.

Eerdere misbruikschandalen

Naarmate H.K.G. ouder werd, begon ze te beseffen dat haar situatie niet normaal was. Ze hoorde op de radio over kindhuwelijken, en realiseerde zich dat ze zwaar was beschadigd door het jarenlange misbruik. Ze probeerde weg te lopen van huis, maar haar vader belette dat. Ze begon heimelijk sociale media te gebruiken en kwam daar in contact met een vrouw die haar aanspoorde opnamen te maken van gesprekken met haar man. Met deze opnamen en ander bewijsmateriaal diende ze in 2020 een aanklacht in. Dat heeft nog niet geleid tot arrestaties of een proces.

Eerdere misbruikschandalen resulteerden wel in strafrechtelijke vervolging van de daders. Zoals de verkrachting van 45 jongens door een leraar op een studentenslaapzaal van de Ensar Stichting, die BirGün in 2016 aan het licht bracht. De dader werd veroordeeld tot 508 jaar gevangenis. In de tenlastelegging riep het parket ook op tot een breder onderzoek naar de stichting. Maar de regering deed de zaak af als een incident. „Dit is geen reden om een gewaardeerd instituut te bezoedelen dat voorop loopt met zijn diensten”, zei minister van Familie en Sociale Zaken Sema Ramazanoglu.

Ditmaal gaat het echter niet om een simpele eenvoudige leraar die zich aan jonge jongens vergrijpt, maar om een van de leiders van de sekte die zijn eigen kind uithuwelijkt. Dit komt in conservatief-religieuze kringen vaker voor. Sommige sektes probeerden de afgelopen jaren hun groeiende politieke invloed aan te wenden om de huwelijksleeftijd te verlagen. Maar daar is de regering nog niet voor gezwicht. In 2016 diende de AKP wel een wetsvoorstel in om mannen die minderjarigen hadden misbruikt, de kans te geven met hun slachtoffers te trouwen. Dat kwam niet door het parlement.