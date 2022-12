‘Huis verwoest van Iraanse klimster die zonder hijab aan wedstrijd meedeed’

Het ouderlijk huis van Elnaz Rekabi, de Iraanse klimster die in oktober zonder hijab aan een buitenlandse wedstrijd, is vorige maand verwoest. Dat melden de Britse omroep BBC en het onafhankelijke Iraanse medium Iran Wire. In het land wordt al maanden tegen het Iraanse regime en de strenge leefregels voor vrouwen - waaronder het verplichte dragen van een hijab - gedemonstreerd, onder meer door vrouwen die hun haar afknippen en hoofddoeken afdoen. Honderden mensen kwamen tot nu toe om het leven door de hardhandige manier waarop het regime de protesten neerslaat.

BBC-journalist Parham Ghobadi heeft op Twitter beelden gedeeld die zouden zijn gemaakt door Rekabi’s broer Davood, eveneens een professioneel klimmer. Te horen is hoe hij huilt terwijl hij de ravage van het verwoeste huis in de noordelijke regio Zanjan laat zien. Op de grond liggen ophangborden en een bak met door de Rekabi’s gewonnen medailles. Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies zijn opgenomen en wie achter de verwoestingen zit. Anti-overheidsactivisten vermoeden dat het een wraakactie van de regering betreft, maar de autoriteiten stellen dat de Rekabi’s geen goede bouwvergunning hadden.

Vrouwelijke Iraanse sporters zijn verplicht om ook bij buitenlandse wedstrijden een hijab te dragen. Na de betreffende wedstrijd in oktober in Zuid-Korea groeiden de zorgen om Rekabi. Vrienden van de klimster meldden dat ze werd vermist en zou zijn meegenomen naar de Iraanse ambassade in Seoul. Dagen later kwam ze aan in Teheran. Ze werd onder gejuich onthaald op het vliegveld, waar een groep mensen „Elnaz is een heldin” riep. In de tussentijd had ze ook een post op Instagram geplaatst waarin ze stelde dat het niet dragen van de hijab een fout was geweest en geen protestactie. Vermoedelijk plaatste ze die post onder dwang.

De al maanden durende Iraanse protesten tegen de strenge leefregels voor vrouwen waren in eerste instantie een reactie op de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij kwam in september om nadat zij door de zedenpolitie was opgepakt voor het niet goed dragen van haar hoofddoek. De Iraanse openbaar aanklager stelde eerder deze week dat het parlement en de rechtspraak de hoofddoekplicht „opnieuw beoordelen”, zo schreef persbureau AFP. Waar die beoordeling toe zal leiden, is niet bekend. De ultraconservatieve president Ebrahim Raisi heeft zich al uitgesproken tegen het aanpassen van de kledingvoorschriften.

