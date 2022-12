Ik kijk op uit het gedicht dat ik aan het lezen ben en dat de verrukkingen van de natuurlijke wereld bezingt. Uit het treinraampje zie ik een kaarsrecht kanaaltje, een afgegraven stuk land, stroomdraden, gladde graspercelen.

Het is niet zo heel makkelijk om in verrukking te raken van deze aanblik. Er is trouwens ook geen sprake van zoiets als een natuurlijke wereld. Nu ja, gras is ook natuur, zelfs als het raaigras is, en water en aarde, ook al is die door een bulldozer opengelegd, en de paar koeien in de verte, maar niets ervan stemt tot het soort gelukzaligheid dat de Amerikaanse Mary Oliver ervaart bij vogels die hier niet eens bestaan, bij de glanzende oceaan en ook bij gras, ja, dat zegt ze, maar wat voor gras, vast hoog en bloeiend – toch niet dit groene asfalt?

Zou ooit iemand op de gedachte zijn gekomen dat déze wereld door een god of goden geschapen was? Het zijn de boeren, de ingenieurs, de bedrijven, de automobilisten, de stroomgebruikers die dit landschap hebben gevormd, wij hoogstpersoonlijk zelf. Hier zou je nooit op het idee komen van een god die tevreden het werk zijner handen bekeek, van een musicerende Apollo, van een van die ‘vluchtige jonge gestalten’ zoals je die in Griekenland meent te zien bij het aanbreken van een augustusmorgen. Zelfs de bonkige Germaanse goden laten zich slecht verenigen met een industrieel vormgegeven varkensstal.

Niet dat dat hoeft. We zitten niet direct te wachten op wraakzuchtige en verkrachtende goden en zij ook niet op ons. De Cypriotische dichter Kostas Montis stelde zich in verschillende gedichten voor wat de Olympische goden deden en zeiden toen ze afgelost werden door de nieuwe christelijke god: „Zouden die ergens vandaan gaan zitten toe te kijken/ of die Nieuwe het er béter afbrengt met ons?” De Olympiërs vinden bijvoorbeeld dat ze wel enig krediet hadden verdiend voor het feit „dat wij, hoe dan ook,/ bij jullie op Aarde woonden” en dus niet ergens ver weg in de hemel, en ze scheppen op dat dankzij hen het Parthenon er staat en al die tempels en beelden, ook nu ze vertrokken zijn, zonde eigenlijk: „Waarom hebben we hun dit toch allemaal nagelaten –/ Wat hebben ze voor benul van die dingen?” Wij mensen zijn niet erg populair bij de goden.

ROB ENGELAAR / ANP

Als je eenmaal aan Montis begint, blijf je aan het citeren: „Ik weet niet – maar één God lijkt me wel wat weinig nu, voor zoveel mensen”. En dat slaat nergens op want ik zat juist te denken hoe ver zijn godenlandschap, met hoge rotsen in felle zon, intens blauw water, droogte, cicaden, hoe ver dat alles dus was verwijderd van de agrarische loodsen en de natte modderige weg waarover een auto van DHL zich haast, de buik vol Sinterklaaspakjes in verpakkingsmaterialen.

Dat je niet anders dan wijs kunt worden van de lessen die de wereld je biedt, schrijft Mary Oliver. Zij wel. Maar zij dwaalt door mensloze bossen, zit aan een grondeloos zwarte vijver, ziet een waterslang kronkelen. Ik zit hier vrij onwijs naar nieuwe, zeer hoge elektriciteitsmasten en druipende takken te kijken.

Maar daar heeft ze ook wat over te zeggen, in een gedicht dat gaat over regen na langdurige droogte: sommige druppels „rond als parels” zullen in een droge mollengang terecht komen „en spoedig zullen een paar kleine stenen, al duizend jaar begraven,/ voelen hoe ze aangeraakt worden”.

Dat verrukt wél. Een in goudgeel gehulde beuk laat aanschouwelijk een paar druppels vallen, en ik lach hem toe.