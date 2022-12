Frankrijk wint mede dankzij twee goals van sterspeler Mbappé comfortabel van Polen

Frankrijk heeft zondag de kwartfinale van het WK voetbal bereikt in Qatar. Les Bleus wisten vrij gemakkelijk het Polen van Robert Lewandowski met 3-1 te verslaan. De 23-jarige Kylian Mbappé maakte zijn status als sterspeler waar. Hij maakte twee doelpunten van grote schoonheid en bereidde er één voor.

De Fransen begonnen sterk en domineerden het eerste kwartier van de wedstrijd, maar veel kansen leverde dat nog niet op. In de 28ste minuut kreeg aanvaller Olivier Giroud een enorme kans, maar wist die niet te benutten, waarna de Polen meer van zich lieten horen en steeds gevaarlijker werden. In de 28ste minuut haalde de Franse verdediger Raphaël Varane een inzet van Piotr Zieliński van de lijn.

Vlak voor rust viel dan eindelijk het eerste doelpunt. De Franse sterspeler Kylian Mbappé stuurde Giroud weg, waarna hij de bal langs de uitkomende Poolse doelman Wojciech Szczęsny schoot. De treffer maakte van Giroud de topscorer aller tijden van Frankrijk. Met dit 52ste doelpunt is hij Thierry Henry voorbij.

Waar de wedstrijd in de eerste helft nog op en neer golfde en beide teams redelijk aan elkaar gewaagd waren, domineerden de Fransen in de tweede helft volledig. De Polen lieten steeds meer gaten vallen en het was dan ook wachten op een tweede treffer. In de 58ste minuut is het zover, met een fenomenale omhaal van Giroud, maar de goal werd afgekeurd omdat vlak daarvoor werd afgefloten.

In de 75ste minuut deelde Frankrijk alsnog de genadeklap uit. Na een counteraanval via Giroud komt Mbappé in balbezit, waarna hij de bal van iets minder dan zestien meter hard de linkerkruising in jaagt. In de blessuretijd liet de spits de Fransen weer juichen, nadat hij van de vermoeide Polen wederom een klein beetje ruimte kreeg om uit te halen. Ook zijn vijfde doelpunt van dit WK vliegt hard de kruising in.

De wedstrijd kende nog een merkwaardig einde nadat in de laatste minuut van de extra tijd de scheidsrechter de bal nog op de stip legt voor Polen. De Franse keeper Hugo Lloris weet de bal van Lewandowski in eerste instantie te pakken, maar de strafschop moet opnieuw worden genomen omdat de keeper niet op de lijn stond. De tweede poging van de spits is wel raak.

