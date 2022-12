Export van talent brengt Japanse voetbalelftal succes op het WK

Als Hajime Moriyasu aan Qatar dacht, dan kwam steeds het trauma van 28 oktober 1993 naar boven. Japan was destijds nog een paar minuten verwijderd van plaatsing voor het WK voetbal, voor het eerst in de geschiedenis. Maar in de cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Irak, op Qatarese bodem, ging het mis. Moriyasu stond aan de grond genageld toen de Irakees Jaffar Omran in de blessuretijd raak kopte: 2-2. Weg WK-droom van Japan.

Moriyasu is 29 jaar later terug in Qatar. Als bondscoach van Japan. Dit keer is Doha de Japanners zeer goed gezind. De blauwe samoerai zijn na overwinningen op Duitsland (2-1) en Spanje (2-1) voorlopig de revelatie van het WK. Dat de ploeg in de tweede groepswedstrijd verloor van Costa Rica (1-0) geeft de grilligheid van Japan aan. De Aziaten spelen op maandag om 16.00 uur Nederlandse tijd tegen Kroatië en hopen bij hun zevende WK-deelname voor het eerst de kwartfinale te bereiken.

Japan is nog altijd een groentje in het internationale voetbal. Honkbal en sumo-worstelen zijn traditioneel de grootste sporten in het land. In 1980 zette Japan een belangrijke stap met de popularisering van de sport door de strijd om de wereldbeker voor clubs naar Tokio te halen. De beste voetbalteams van Europa en Zuid-Amerika streden daar ieder jaar, tot 2001, om deze hoofdprijs. PSV verloor de finale voor het Japanse publiek in 1988 tegen Nacional uit Uruguay, Ajax veroverde de beker in 1995 – met Louis van Gaal als coach – wel tegen het Braziliaanse Grêmio.

Bondscoach Hans Ooft

De Japanners wilden meer dan zich één keer per jaar tijdens de wereldbekerfinale vergapen aan twee elftallen vol sterren. De Nederlander Hans Ooft werd in 1992 de eerste buitenlandse bondscoach van Japan en boekte succes door direct kampioen van Azië te worden. Het was de eerste grote titel voor Japan. Dat gaf het Japanse voetbal, waar in hetzelfde jaar de professionele J-League werd geïntroduceerd, een enorme impuls op weg naar kwalificatie voor het WK van 1994. Maar na de deceptie in Qatar werd Ooft ontslagen.

Vier jaar later maakte Japan zijn debuut op het WK van 1998. Het had op de eindronde in Frankrijk niets in te brengen. Japan ging met nul punten uit drie wedstrijden naar huis en kon zich gaan voorbereiden op het WK van 2002, dat het samen met Zuid-Korea zou organiseren. Het Japanse elftal was grotendeels in eigen land opgeleid, slechts vier internationals kwamen destijds uit voor Europese clubs. Een van hen was Hidetoshi Nakata, de ‘Japanse Beckham’, die bij Parma in Italië speelde. Zo’n grote ster zit op dit moment niet in de Japanse selectie.

Het grote verschil is dat er nu achttien van de 26 internationals in Europa voetballen, waarvan acht in Duitsland. En centrale verdediger Takehiro Tomiyasu staat onder contract bij de Engelse koploper Arsenal. Het is geen toeval. Japan profiteert van het beleid dat dertig jaar geleden is ingezet om naast het versterken van de eigen competitie een exportland te worden van voetbaltalent.

Premier League van Azië

De J-League is de voorbije decennia langzaam maar zeker uitgebreid van één divisie met tien clubs naar een profpiramide met zestig clubs, verdeeld over drie niveaus. Nu geldt de J-League als de ‘Premier League van Azië’, met wedstrijden die gemiddeld zo’n 20.000 toeschouwers trekken en die worden uitgezonden in grote delen van het continent.

Tegelijkertijd heeft Japan geïnvesteerd in de opleiding van coaches – de huidige bondscoach Moriyasu is daar een product van – en van jeugdspelers. Japanse voetbalofficials gingen op tournee langs Europese clubs om te ontdekken hoe die hun talenten ontwikkelen. Daar is het Japanse systeem op aangepast.

De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu. Foto Eugene Hoshiko/AP

Terry Westley, voormalig manager van de jeugdopleiding van West Ham United en nu technisch directeur van de J-League, vertelde onlangs aan The Athletic wat dat betekent: meer aandacht voor de ontwikkeling van het individu met op maat gemaakte trainingsprogramma’s, minder de nadruk op teamprestaties. Maar ook: sneller talenten laten doorstromen naar het eerste elftal. In Japan bepaalde leeftijd traditioneel in hoge mate de status van een speler. Dat is veranderd, volgens Westley. Als twee voetballers even goed zijn, speelt de jongste.

Jong naar Europa

Andrés Iniesta, de Spaanse sterspeler van Vissel Kobe, ziet veel Japanse talenten doorstromen. „Ze zijn dynamisch, getalenteerd en fysiek sterk”, zei hij tegen de BBC. En goedkoop. Dat is de reden dat ze tegenwoordig vaak al op jonge leeftijd naar Europa vertrekken. Wordt een vroege overstap naar het buitenland in Nederland nogal eens als spijtig gezien, in Japan is het juist de bedoeling. In Europa worden ze beter, is de redenering, en daar profiteert het nationale elftal van.

„Van de basisopstelling spelen er vier in de Bundesliga en twee in de Premier League”, zei coach Moriyasu na de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland. „Ze vechten dus in zware competities. Daar zijn ze sterker van geworden. Daar ben ik die competities erg dankbaar voor.”

Moriyasu heeft in twee weken tijd een heel ander gevoel bij Qatar gekregen. Toch spookte het drama van 1993 in de slotfase tegen Spanje, waarin het bijna nog misging, wel even door zijn hoofd. „Maar de tijden zijn veranderd”, zei de bondscoach na afloop. „Deze spelers maken deel uit van een nieuwe periode in het Japanse voetbal.”