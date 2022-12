Engeland heeft weinig moeite met Senegal, wacht topduel tegen Frankrijk in kwartfinale

Engeland heeft zich zondag met gemak weten te plaatsen voor de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Senegal. De finalist van het EK 2020 kwam vrijwel geen moment in de problemen tegen het de winnaar van de Afrika Cup. Een glansrol was weggelegd voor de 19-jarige middenvelder Jude Bellingham, die met een assist en een fijne dribbel aan de basis stond van twee Engelse doelpunten.

Van meet af aan was Engeland de sterkere van de twee teams. In de eerste dertig minuten leidde het overwicht nog tot weinig kansen. De Senegalezen verdedigden goed en de Engelsen onder leiding van trainer Gareth Southgate creëerden weinig, tot de 38ste minuut van de wedstrijd. In een Engelse counteraanval brak Bellingham door op links. Hij gaf een voorzet op maat op middenvelder Jordan Henderson, die de bal makkelijk kon binnenlopen.

In de blessuretijd van de tweede helft maakte spits Harry Kane zijn eerste goal van dit WK. Opnieuw laat Bellingham zien waarom de gehele Engelse top hem wil weghalen bij de Duitse club Borussia Dortmund. Bellingham verovert de bal, rent op volle snelheid twee Senegalezen voorbij en geeft de perfecte pass op Phil Foden. Die legt in één keer af op Kane, die koel blijft en de bal in het net schiet: 2-0.

Ook in de tweede helft had Senegal, dat slechts één keer eerder de knock-outfase van een WK bereikte, weinig te vertellen. In de 57ste minuut viel de derde en beslissende treffer voor de Engelsen. Een pass van opnieuw Foden kwam door de benen van de in Engeland spelende Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly terecht bij Bukayo Saka. Die tekende voor zijn derde doelpunt van dit WK.

Engeland is het vierde land dat zich plaatst voor de kwartfinale van het WK in Qatar. Eerder vandaag wist Frankrijk zich te plaatsen voor de laatste acht, ten koste van Polen. Zaterdag om 20.00 uur strijden de twee landen tegen elkaar voor een plek bij de laatste vier.

