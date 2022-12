Cyril Ramaphosa is de president van Zuid-Afrika. Maar niet lang meer. Want? Meneer heeft schimmige zaken gedaan en had 580.000 dollar aan contanten in een bankstel verstopt. De FIFA heeft hem al een bestuursfunctie aangeboden. De president kon niet goed uitleggen hoe hij aan dat geld kwam. Als ik hem was had ik gezegd dat ik een tweedehands crossmotor aan de baas van de Jumbo had verkocht. Dat is die Brabantse sjacheraar die de Nederlandse sportwereld al jaren op de been houdt.

580.000 dollar! Het kan natuurlijk ook ‘oud geld’ zijn geweest. Blatterbiljetten uit 2010. Toen de betrouwbare Zwitser Sepp, de voorganger van Infantino, daar met miljoenen strooide om het WK in dat land te krijgen. Sepp deelde toen niet alleen uit. Hij ontving ook. Net als zijn rechterhand Platini. Dit soort sjoemeltypes maakt het voetbal zo gezellig.

Voetbalwedstrijden worden niet alleen op het veld gespeeld, maar ook in de bestuurskamers. Daar wordt een hoop geregeld. Zonder VAR.

Of de overwinning van Japan op Spanje daar ook bekokstoofd is? Nee hoor, dat is gewoon in de kleedkamer gebeurd. Het was voor Spanje een handige manier om van de Duitsers af te komen. Ik heb hier met mijn gezonde verstand uiteraard op gegokt en het verdiende fortuin lekker veilig in mijn bankstel opgeborgen.

Wat ik met het geld ga doen? Ik heb een kaartje gekocht voor het feestje van de VVD, die binnenkort 75 jaar bestaat. Dat vieren ze in het DeLaMar-theater. Ik heb het duurste ticket genomen. Dan heb je buiten het gehele feestprogramma ook nog eens recht op een Meet & Greet met Mark en Sophie. Ik kan niet wachten. Wat deze ontmoeting kost? 7.500 euro! Zwart? Nee, officiële prijs van de partij. Deze categorie is inmiddels van de site gehaald, maar ik was er gelukkig nog net op tijd bij.

Ook hoop ik op dat feestje de grote Conny Helder te ontmoeten. Dan kan ik haar complimenteren met haar magistrale optreden van afgelopen week in Qatar. Ze ging de confrontatie met de machtige tulbanden van het gastland niet uit de weg. Oké, ze droeg geen One Love-band, maar wel een piepklein geraffineerd speldje, dat ze heel slim verstopt had onder een grote shawl waar met vette letters Never Mind op gedrukt stond. Wat ze daar mee wilde zeggen? Dat alle lhbtqia+’ers daar in Qatar wat haar betreft kunnen doodvallen? Ik denk het niet, maar ze wilde de emir en zijn vriendjes wel geruststellen. Zelf heeft ze verteld dat het een misverstand is en dat ze vierkant achter de homogemeenschap staat. Dat ze als stil protest onder haar kleding een boxershort van haar man droeg. Prachtig subtiel statement richting de lesbiennes.

Inmiddels hebben de autoriteiten in Doha alle vormen van protest vanaf nu volkomen vrijgegeven. Daar heeft het speldje van onze Conny zeker aan bijgedragen en dat hoop ik haar op het VVD-feestje te kunnen vertellen. Misschien wel gratis. Of zal dat ook een paar duizend euro kosten?

Of Nederland een rondje verder komt? Ik vrees van niet. Of Louis moet via de airco de Heilige Geest op het elftal laten neerdalen. En wie gaan we dan sturen? Na het succes van Conny? Mark & Sophie? Of zijn die te duur? Lex & Max? Of is het daar nog te vroeg voor? Ik zou Hugo & Sywert sturen. Die hebben onderling nog wat bij te buigen en dat kunnen ze mooi op een dienstreisje doen. Deze week begreep ik dat de twee ras-CDA’ers hun leugens nog niet helemaal op elkaar hebben afgestemd. Daar hebben ze dan in die hete woestijn alle tijd voor. En het lijkt me een mooi beeld: Sywert en de emir op de eretribune. Dat zou zo een plaatje uit een Kuifje kunnen zijn. Babbelend over zwarte bankstellen.

Wie er wereldkampioen moet worden? Ik hoop Marokko. Waarom? Ik moet een oud autootje kwijt dat niemand wil kopen. Dat heb ik nu op het Amsterdamse Mercatorplein geparkeerd.

Verzekering dekt de schade.

