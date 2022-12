Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Mijn liberalisme gaat behoorlijk ver. Zo vind ik dat mensen vrij moeten zijn om naar hun knotsgekke ideeën te leven, vind ik dat geloofsgemeenschappen in verregaande mate zelf mogen beslissen wat zij prediken en vind ik dat ouders hun kinderen naar religieuze weekendscholen mogen sturen waar ze leren alleen vriendjes te maken met kinderen van hetzelfde geloof, of dat de enige echte liefde die tussen man en vrouw is.

Dat mag allemaal afschuwelijk zijn, maar afschuw is geen goede grond om in te grijpen. Daarom zou de minister zijn Onderwijsinspectie niet op zulke weekendscholen mogen afsturen. De overheid mag alleen met hele goede redenen in de privésfeer treden.

In de discussie over een verbod op politieke partijen klinken zinnige opmerkingen over wat wél een legitieme grond van ingrijpen is. Zo zou de keuze die andere keuzes onmogelijk maakt, moeten worden verboden.

Op persoonlijk vlak is zelfmoord een voorbeeld van zo’n ‘laatste’ keuze – je kan haar niet ongedaan maken. Een equivalent in de democratie is de antidemocratische partij. Wanneer deze de verkiezing wint, was dat dus mogelijk de laatste vrije verkiezing. Je zou elke politieke partij moeten toestaan in het bestel: uiterst rechtse en uiterst linkse, extreem-religieuze of extreem-conservatieve – maar niet de antidemocratische, want daarmee sta je toe dat de democratie op een slechte dag zelfmoord kan plegen.

Het stomme is dat zo’n fundamenteel debat moet worden gevoerd rondom zo’n kneuzerig clubje als Forum voor Democratie. Het voelt nog steeds als Spielerei. Zoals wanneer Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren oproept tot een bestorming van het parlement. Alsof hij de Amerikaanse handleiding ‘hoe organiseer je een Capitool-bestorming’ punt voor punt uitvoert, alleen zonder het gewenste resultaat.

Mijn meer pragmatische kant heeft steeds de neiging om te roepen: laat ze. Ze slaan geen deuk in een pakje boter. De polder blijkt telkens weer behoorlijk matige grond voor dit soort quasi-fascistische partijen. Het gaat nog lang niet slecht genoeg in dit land. En de Forums van deze wereld houden een personeelsprobleem. De enigszins gematigde leden die zich ermee willen associëren zijn al lang geleden weg gerend. De overgebleven ijdele heren slaan steeds wilder om zich heen, radicaliseren en verspelen hun steun.

Mijn pragmatische ik vraagt zich bovendien af hoe effectief zo’n partijverbod precies is. De verboden partij Vlaams Blok betekende de geboorte van Vlaams Belang. Politici kunnen hun oproepen voor het omver werpen van de democratie sneller variëren en herhalen dan de rechtsstaat ze kan bestraffen. Wilders werd veroordeeld voor zijn ‘minder, minder minder Marokkanen’-uitspraak, maar blijft zijn zogenaamde ‘Marokkanenprobleem’ tot in den treure herhalen, zoals afgelopen week na een uit de hand gelopen voetbalfeest.

Zo’n verbod is dus vermoedelijk weinig effectief. Moeten we dan nu vanwege recente kolder bij splinterpartijen als Forum een gewichtig debat over onze democratische rechtsstaat en Grondwet voeren? Ja. Sterker, dat had eerder gemoeten. Nu dreigt het debat wederom te verzanden in een ontoegankelijke technisch-juridische discussie. Een wetsvoorstel Politieke partijen is al jarenlang bijna klaar. We hebben een fundamenteel debat nodig, door onze volksvertegenwoordiging. Liefst snel.

Want dit soort taferelen normaliseren in rap tempo. Terwijl we nu nog elke uitspraak of retweet van Kamerleden van FVD uitpluizen op zoek naar mogelijk obscure antisemitische referenties, behoort een andere partij met een openlijk, expliciet en praktisch uitvoerbaar anti-islamitisch programma al jaren tot het vaalbruine meubilair van het parlement. Die Fleur Agema zegt heus wel eens steekhoudende dingen over de zorg, merkt men tegenwoordig op. En die Bosma is een prima Kamervoorzitter. Ook haat went.

Die gewenning treedt op met Forum. Ze blijven ondertussen doorknagen aan de pilaren waar de democratie op steunt. We moeten onze vrijheden in dit land beter beschermen. Niet omdat het zo effectief is, maar uit principe.

