Als een hogesnelheidsrups schoot de FVD-polonaise vorig weekend door sociale media. Een door Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen gepost filmpje van in witte hemden hossende partijgenoten op het congres in Zaandam werd tegen de zevenhonderd keer gedeeld. Door mensen die in gedachten meedeinden, maar vaak ook in giechelige sfeer, wat weer leidde tot de aanmerking dat die partij allang niet meer om te lachen is en dat ook spottende publiciteit, publiciteit is.

De dertien seconden FVD-vrolijkheid haalden NRC niet. Wel verscheen op maandag 29 november een artikel op de site waaruit bleek dat niet iedereen in die partij dezelfde polonaise loopt: Frictie in de top van FVD: heeft Baudet genoeg van de stijl van Van Meijeren? Naar aanleiding van het congres had verslaggever Rik Rutten gehoord dat partijleider Baudet kritiek heeft op Kamerlid Gideon van Meijeren, die geregeld flirt met de gedachte van geweld tegen de staat en een SBS-journaliste intimideerde.

Een lezer stoorde zich aan het berichten over, zoals zij schreef, „onbenullige ruzies en andere interne flauwekul binnen partijen, in het bijzonder FVD”, ondanks „bedreigingen aan het adres van collega’s door leden en Kamerleden van deze partijen”. Ze pleitte voor terughoudendheid: „Geen aandacht aan besteden, alleen als het echt niet anders kan.” Dat sluit aan bij de terugkerende roep om een cordon sanitaire rondom Forum voor Democratie, sinds Van Houwelingen vorig jaar D66-Kamerlid Sjoerdsma dreigde met „tribunalen”.

Eind oktober pleitten journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen (auteurs van de toonaangevende Baudet-biografie Mijn meningen zijn feiten) ervoor om Baudet „zijn megafoon” af te pakken: „Dus geen podium geven, geen interviews voor Baudet, geen kluwen camera’s en microfoons die hem achtervolgen, niet meer aan tafel in de talkshows.” Dat betekende wat hen betreft overigens niet dat verslaggevers geen onderzoek naar de partij moesten doen.

Voor het negeren van Forum voor Democratie voelt NRC niet, zegt chef Politiek & Bestuur Guus Valk. „We moeten de partij serieus nemen als politiek fenomeen. Wel is het een uitzonderlijke partij. Dat zit in het radicale en provocerende karakter. De ophef die ontstaat na een provocatie, fungeert als zuurstof.” Valk zette na de verkiezingszege van Baudet bij de Provinciale Statenverkiezingen (2019) voor collega’s op een rij wat volgens hem de valkuilen in de FVD-verslaggeving zijn. Daarbij waarschuwde hij voor het klakkeloos aandacht geven aan wat hij het „clowneske” in de partij noemt. „Dan speel je het spel dat Baudet wil dat je speelt.” Het is beter, zegt hij, om de lezer uit te leggen hoe dat spel werkt. „Dat gaat ook om de rol van de meme-cultuur en de vraag wanneer een uitspraak ironisch is bedoeld.”

Het laatste jaar gaan andere partijen nadrukkelijker de strijd aan met Forum en dat keert terug in de berichtgeving. „De partij is een factor die de democratie verstoort en dat houdt andere partijen bezig”, zegt Valk. „Ook daarbij willen we uitleggen en context geven.” Een groot interview met Baudet zou NRC nu niet snel meer publiceren, zegt hij. Dat heeft vooral te maken met de grote hoeveelheid desinformatie die hij verspreidt. „Dan krijg je een vechtinterview waarin je in de vragen alle onwaarheden zou moeten weerleggen. Dat is geen doen.”

In april 2021 schreef de toenmalige ombudsman van NRC Sjoerd de Jong dat FVD wat hem betreft gekwalificeerd kon worden als een extreem-rechtse partij. Die suggestie heeft niet geleid tot grootscheepse etikettering in de verslaggeving. NRC noemt FVD vrijwel nooit extreem-rechts. De Jong zelf gebruikte de term nog een keer, hij dook op in een hoofdredactioneel commentaar („de extreem-rechtse beweging die ze steeds meer is geworden”) en in maart was eenmaal sprake van „de extreem-rechtse radicalisering van Thierry Baudet”.

In de eerste jaren van zijn politieke loopbaan was Baudet nog de excentrieke knuffelpopulist van veel media, die in talkshows amicaal als ‘Thierry’ werd aangeduid. De polarisatie die hij toen al opriep, maakte hem tot een kijkers- en lezersmagneet. Dat is hij nog steeds, zegt Rik Rutten, die Forum volgt voor NRC. „Over Forum schrijven is scoren.” De leescijfers kunnen dus geen maatstaf zijn, zegt hij. „Ik probeer me steeds af te vragen of er werkelijk iets nieuws gebeurt en of we niet voor een ophef-karretje worden gespannen.”

Die afweging maakte Rutten ook vorig weekend. Hij bezocht het congres van Forum in de veronderstelling dat hij er geen verslag van zou doen. „Ik hoorde een toespraak waarin Baudet opriep tot terughoudendheid en later begreep ik dat dat ook specifiek tot Van Meijeren was gericht. Toen ben ik het na het weekend verder gaan uitzoeken.” Daarbij bleek ook dat een toespraak van Van Meijeren eerst niet en toen wel werd genoemd op het verslag op de partijsite. Rutten sprak ook Baudet, die openlijk vertelde over de meningsverschillen. „Je moet altijd rekening houden met de mogelijkheid dat er een situatie met een good cop en bad cop wordt geregisseerd, maar ik heb voldoende aanwijzingen dat het in dit geval meer is.”

Dat zal de naaste toekomst ongetwijfeld uitwijzen: de geschiedenis van Forum van Democratie heeft immers veel weg van een met grote overgave gelopen conflictpolonaise; al is een storm in een glas troebel water ook niet uitgesloten.

Tot slot een rechtzetting. In mijn rubriek over Het verraad van Anne Frank van vorige week kwamen ook de Volkskrant en de NOS aan bod en daar ging iets mis. Ik schreef dat de Volkskrant excuses had gemaakt aan de nabestaanden van de van verraad beschuldigde notaris Van den Bergh. Dat heeft die krant echter niet gedaan.

Arjen Fortuin

Reacties: ombudsman@nrc.nl

DE LEZER SCHRIJFT… Over de financier van een leerstoel In NRC van 25 november bekritiseert hoogleraar Maurits Berger de motivatie van minister Wiersma (Onderwijs, VVD) om de onderwijsinspectie in te zetten voor zogeheten weekendscholen/Koranscholen. Bergers functie wordt vermeld als „hoogleraar islam en het Westen aan de Universiteit Leiden”. Niet vermeld is dat de leerstoel de ‘Sultan of Oman Chair of Oriental Studies’ heet en mogelijk gemaakt is door een donatie van vier miljoen euro van Oman aan de universiteit. Ik heb geen reden te twijfelen aan de wetenschappelijke kwaliteiten van de auteur, maar in het licht van transparantie had dit vermeld móeten worden.

DE KRANT ANTWOORDT… Het cv’tje van Berger was inderdaad onvolledig, zegt chef Opinie Peter Vermaas. „Hij bekleedt in Leiden ‘de Sultan van Oman-leerstoel van de islam en het Westen aan het Leiden University Center for the Study of Religion (LUCSoR)’. Dat is te veel tekst voor het vakje met auteursinfo. De lezer heeft gelijk: relevante informatie mag niet ontbreken. Berger laat weten dat Oman jaren geleden een eenmalig bedrag aan de universiteit heeft geschonken waaruit zijn leerstoel via een trust wordt gefinancierd. Maar hij is in dienst van de universiteit. Zou hij voor NRC over Oman zelf schrijven, dan moet de titel natuurlijk zo volledig mogelijk in de krant. Bij het stuk over het plan van Wiersma vonden wij een summierdere beschrijving om praktische redenen acceptabel.”