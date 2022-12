Over de puzzel die de inrichting van Nederland heet

Het Nederlandse landschap is al bezaaid met van alles: woningen, fabrieken, distributiecentra, spoor, wegen, windmolens, laadpalen en boerderijen. Maar om de bevolkingsgroei bij te kunnen benen, is vooral nog meer van dat alles nodig: meer huizen om in te wonen, meer distributiecentra om pakketjes te verwerken, meer bruggen, meer wegen, en dat alles op een veilige manier, waarbij ook de natuur wordt beschermd en het landschap leuk blijft om naar te kijken.

In deze Haagse Zaken gaat het over de inrichting van Nederland. Je hoort van Eppo König en Karlijn Kuijpers wie verantwoordelijk is voor die puzzel, over hoe vorige kabinetten de regie daarover uit handen gaven en welke gevolgen dat had. En je hoort over hoe het huidige kabinet de regie juist weer terug wil nemen.

