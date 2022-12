Moeder en zoon

Radiotopia Presents: My Mother Made Me Deze podcast luister je ook in onze app

In My Mother Made Me introduceert dichter en jeugdboekenschrijver Jason Reynolds ons aan zijn moeder, Isabell. Als workaholic weet Reynolds soms aan het eind van de week niet hoe hij zijn ‘interne schreeuw’ kan blijven onderdrukken. Maar dan is het weer zondag. De dag waarop hij naar zijn ouderlijk huis terugkeert, waar hij Isabell aantreft aan de keukentafel.

De twee praten over werk, familie, ouder worden, religie. De intieme gesprekken zijn onderdeel van een bijna twee uur lange monoloog van Reynolds over het doorgeven van levenslessen. Zijn ritmische vertelmanier in combinatie met de prachtige muziek die zijn broer voor deze podcast maakte, doordrenken het geheel met zachtaardigheid en nostalgie.

My Mother Made Me, 4 afl. van 30 min, Radiotopia Presents.