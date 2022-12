‘Ik kwam er op mijn 57ste achter dat ik geen moeilijk persoon ben’

‘In mijn punktijd, ik was ergens in de twintig, kon ik jaloers zijn op mannen die op zaterdag hun auto stonden te wassen. Mannen die later op de dag boodschappen met hun wijffie gingen doen, en ’s avonds lekker met de voeten op de bank voor de tv zaten. Mannen die gewoon met de stroom mee dobberden. Ik wilde dat ik ook in staat was om zo’n leven te leiden. Maar ik kan dat niet. Ik ga altijd tegen de stroom in. En dan haal je jezelf een hoop op de hals.

Wie is

Peter Paul Klapwijk Peter Paul Klapwijk (60) is altijd bezig. Hij kan niet anders. Drie jaar geleden ontdekte hij waarom. Nu zoekt hij rust. En leert nee te zeggen.

„Ik kan niet tegen onrecht. Als kind al niet. Ik ben jarenlang vegetariër geweest omdat ik het niet aan mijzelf kon verkopen dat wij volle supermarkten hebben, Kerst en verjaardagen vieren met veel vlees op tafel, terwijl er elke twee seconden een kind sterft van de honger. Als ik met mijn moeder naar de supermarkt ging, confronteerde ik andere mensen met hun volle boodschappenkarren en de honger in de wereld. Het dreef mij tot wanhoop.

„Ik ben de middelste van de drie kinderen. Ik ben geboren naast het Feyenoord-stadion. Mijn vader werkte, net zoals zijn hele familie, in de havens. Hij had een stucadoorsbedrijf. Ik was een slim jongetje. Toen ik naar een andere, betere, basisschool ging, begon ik te stotteren. Ik was heel impulsief, en voor niemand bang. Dus ik werd vaak de klas uitgestuurd, en ik had thuis veel ruzie. Ook al kom ik uit een liefdevol nest. Ik was een moeilijk jongetje. Althans, dat zei iedereen.

„Ik wilde graag naar de Hogere Zeevaartschool, maar daar bleek ik het verkeerde vakkenpakket voor te hebben. Ik had er nooit over nagedacht welke vakken ik had moeten kiezen om naar die opleiding te kunnen gaan. Geen seconde. Ik was toen al bezig met fotografie, dus het alternatief werd de Kunstacademie. Maar daar werd ik afgewezen. Logisch: ik had niet eens een foto afgedrukt. Ik kwam enkel met negatieven opdagen. Kansloos. De School voor de Journalistiek bleek een oplossing. Maar die maakte ik niet af. Een paar maanden voor mijn eindexamen vluchtte ik naar Londen om daar vrachtwagens te lossen. Ik wilde weg uit Nederland. Weg van alle verantwoordelijkheden.

„Na vier maanden kwam ik terug en heb ik alles aangepakt wat op mijn pad kwam. Ik werkte als fotograaf, maar ook als uitgever, molenaar, natuurbeheerder en sinds kort ben ik matroos op een zeilschip. Is de cirkel toch nog rond. Als ik naar mijn cv kijk, is het ongelofelijk wat ik allemaal heb gedaan. Ik werk niet om carrière te maken en er zelf beter van te worden; mij gaat het om de inhoud. En daar ben ik heel principieel in. Zo principieel dat ik bijvoorbeeld op mijn 55ste ontslag heb genomen omdat ik vond dat de directie van het bedrijf waar ik toen werkte verkeerde beslissingen nam. De consequenties van zo’n stap overzie ik pas veel later.

„Zo gaat het al mijn hele leven. Ik heb een hoogontwikkeld loyaliteitsgevoel en kan geen nee zeggen. Hier op het dorp zou de bakkerij dichtgaan. De laatste winkel van het dorp. De enige plek waar iedereen elkaar ontmoet. Ik kan zoiets niet over mijn kant laten gaan. Dan moet ik iets doen om die bakkerij open te houden. Ook al lig ik daar nachten wakker van. Maar ik doe het. Laatst nog, in de Kuip. In de laatste minuten Feyenoord – Cambuur zie ik een vechtpartij in mijn vak. Ik spring daar meteen tussen om die mensen uit elkaar te halen. Pas later denk ik: dat had ook heel verkeerd kunnen aflopen.

„Ik zit in het bestuur van alle molenaars hier op de dijk, en in de belangenvereniging van het dorp, en ik haal dit jaar voor de derde keer in tien jaar tijd een Amerikaanse bluegrass-band naar Nederland. Het lukt mij gewoon niet om nee te zeggen als er een beroep op mij wordt gedaan, ook al zou dat soms beter zijn voor mijzelf.

„Mijn jongste zoon, ik heb vier kinderen, doet precies hetzelfde. Hij is een kopie van mij op die leeftijd. Dat is niet altijd makkelijk. We besloten hem te laten testen. Ik zei: als jij je laat testen op ADHD, dan doe ik dat ook.

„Ik moest tweemaal dezelfde test doen. Eentje zonder medicatie en eentje met. Dat verschil was absurd. Dankzij de dexamfetamine was mijn hoofd voor het eerst van mijn leven geen flipperkast met twaalf ballen. Er was rust. Echt fantastisch. De artsen zeiden na afloop glimlachend: ‘Wij gebruiken een schaal van 0 tot 10 en jij bent overduidelijk een 9 ½.’ Voor mij was dat een openbaring. Ik kwam er op mijn 57ste achter dat ik geen moeilijk persoon ben, zoals iedereen altijd zei, en waar ik zelf in was gaan geloven, maar dat ik gewoon anders functioneer omdat ik ADHD heb. Echt, dat was een bizarre ontdekking.

„Ik heb een tijdje medicijnen geslikt. Maar daar ben ik toch weer mee gestopt. Eerst was de dosering te hoog en lag ik iedere nacht klaarwakker. Daarna was het zo laag dat ik er weinig van merkte en vergat om de pillen te slikken. Ik probeer nu zelf orde in de chaos te scheppen. Dat is niet makkelijk. Ik moet opletten dat ik niet doordraai. Gelukkig heb ik van mijn psychologe geleerd hoe ik mijn gedachten kan verzetten. Ik ga dan houthakken. Of planken op maat zagen. Dat is mijn yoga-moment.”