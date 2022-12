Gesprekken vol geestdrift

Kristien Hemmerechts: ‘We denken dat we rationele wezens zijn, maar vaak primeert het gevoel’ Deze podcast luister je ook in onze app

Het Inzicht is zeker geen lichte kost - dat hoor je meteen aan de zware klanken van de intromuziek, maar de gesprekken sprankelen van geestdrift. Gasten worden in deze interviewpodcast gevraagd om een inzicht uit hun academisch vakgebied mee te brengen. Hun gewaagde gesprekspartner is journalist Joël De Ceulaer, die de zeer uiteenlopende bevindingen van zijn gasten uitstekend aankan.

Juist doordat de gasten in deze podcast zijn voorbereid om hun inzicht te komen verdedigen, ontstaat er geregeld spanning. Zo wil schrijver Kristien Hemmerechts zich niet door De Ceulaer laten overrulen wanneer zij haar overtuiging – dat onze maatschappij is doorgeschoten in de waardering van het gevoel over de ratio – ironisch genoeg met veel emotie verdedigt.

Het Inzicht, wekelijks afleveringen van zo’n 35 min, De Morgen.