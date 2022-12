Mijn man en ik staan in de rij voor de kassa in een bouwmarkt. We bespreken de Sinterklaascadeautjes die op het boodschappenlijstje staan. „Houd je er wel rekening mee dat je het ook terug kunt krijgen?”, zeg ik tegen mijn man als hij een voorstel voor het lijstje doet.

Een man voor ons in de rij vangt ons gesprek op, draait zich om en zegt: „Ik hoor het al: de dobbelsteen.”

