‘Boter heb ik geraspt, niet gesneden’

Deze ‘koekenbakker’ had wel zin om weer eens speculaas te bakken. Mijn oude speculaasplanken zijn na onze verhuizing op de een of andere manier in de open haard terechtgekomen en dit recept was dan ook meer dan ook welkom.

Ik hield mij aan het recept, maar heb wel een lepeltje meer speculaaskruiden toegevoegd. Ik gebruik graag de melange van Jonnie Boer, omdat er net wat meer anijs in zit dan in meeste koekkruiden.

De boter heb ik geraspt in plaats van gesneden – dat kneedt makkelijker. Na een paar uur het deeg op temperatuur te hebben laten komen, kneedde het soepel door. De geur tijdens het bakken was heerlijk en bleef lang in huis hangen.

Omdat het onder meer naar oud gereformeerd gebruik kennelijk goed is om te delen met je medemens, heb ik ervoor gekozen om het samen met onze buren op te eten met een pot koffie erbij.

De volgende ochtend hebben mijn man en ik als ontbijt, wanneer de smaakpapillen op zijn scherpst zijn, de rest van de brokken opgesmikkeld.

