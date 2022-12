Argentinië wint moeizaam van Australië en treft Nederland in kwartfinale

Argentinië heeft zaterdagavond de achtste-finalewedstrijd tegen Australië met 2-1 gewonnen. In het Ahmad bin Ali-stadion in Al Rayyan scoorde Lionel Messi in de eerste helft het eerste doelpunt van de wedstrijd en wist Julián Álvarez na rust te profiteren van een fout in de Australische verdediging. Australië maakte het Argentinië uiteindelijk nog knap lastig, maar verder dan de 2-1 een kwartier voor tijd kwam het niet. Met de overwinning plaatst Argentinië zich voor de kwartfinale van dit WK, waarin het volgende week vrijdag het Nederlands elftal tegenkomt. Nederland won eerder op zaterdag met 3-1 van de VS.

Argentinië had in de eerste helft al de nodige moeite met Australië, dat de ruimtes op het veld klein hield. Doelkansen creëerden de Argentijnen, voorafgaand aan het toernooi door velen gezien als één van de favorieten voor de wereldtitel, nauwelijks. Tot de 35ste minuut, toen Lionel Messi in een overvol strafschopgebied een gaatje vond. Hij schoot de bal bekeken met de binnenkant van zijn linkervoet achter de Australische doelman Matthew Ryan. Het was het negende WK-doelpunt van Messi, maar zijn eerste doelpunt in de knock-outfase van een WK.

In de tweede helft moest Australië komen, waardoor er meer ruimte voor Argentinië ontstond. Toch viel de 2-0 uit een situatie waarin Australië de bal had. Na een klein uur spelen bracht verdediger Harry Souttar zijn keeper Matthew Ryan met een terugspeelbal in de problemen. Ryan kon de bal niet controleren, waarna Julián Álvarez hem de bal wist te ontfutselen en vervolgens geen moeite had om het lege doel te vinden.

Argentinië slaagde er niet in de wedstrijd eenvoudig uit te spelen. In de 73ste minuut belandde een afstandsschot van de Australische invaller Craig Goodwin via Enzo Fernández achter doelman Martínez: 2-1. Australië kwam tien minuten voor tijd dichtbij de gelijkmaker, maar linksback Aziz Behich kon zijn solo niet bekronen met een doelpunt. Lisandro Martínez wist de inzet net op tijd te blokkeren. Het bleef bij 2-1, omdat Argentinië enkele grote kansen onbenut liet ook Australië niet meer wist te scoren.

