Zoetermeer sluit brug over A12 vanwege instortingsgevaar

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer is vrijdagavond afgesloten omdat er een kans is dat hij instort, meldt de gemeente. Voetgangers en fietsers kunnen er niet overheen, maar het auto- en treinverkeer kan er nog wel onderdoor. Station Zoetermeer, dat alleen via de brug bereikbaar is, is gesloten. Voetgangers kunnen komende week met een pendelbus over de A12.

In januari werden er al scheuren ontdekt onder de dertig jaar oude brug, die eigenlijk te zwaar is voor de dragers waar hij op staat. De gemeente liet onderzoek uitvoeren, waaruit nu blijkt dat het „niet uit te sluiten” is dat een deel van de constructie instort.

Daarop besloot de gemeente de brug meteen te sluiten voor voetgangers. Om ook de A12 en het spoor af te sluiten ging voor nu te ver, zegt de Zoetermeerse wethouder Marijke van der Meer tegen NRC. „Dat zou ook risico’s met zich mee brengen, onder meer omdat er hulpdiensten onder de brug door moeten.” Zoetermeer heeft een spoedadvies gevraagd van Rijkswaterstaat, die zo snel mogelijk laat weten of er nog verkeer onder de Mandelabrug door kan.

Nieuwe brug?

„Deze brug is ongelooflijk belangrijk”, zegt Van der Meer. „Onze stad wordt doorsneden door de A12, en verder zijn er maar drie à vier plekken om van de ene naar de andere kant te gaan.”

Volgens het vrijdag gepubliceerde onderzoek is het mogelijk dat de brug weer kan worden verstevigd, maar sloop is ook een van de opties. In dat geval komt er volgens Van der Meer hoe dan ook een nieuwe brug voor in de plaats. „Misschien wordt het deze keer wél een brug waar we de draagkracht goed berekenen.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan nog weinig zeggen over de kans dat de A12 dicht moet en welke gevolgen dat zou hebben. „We zijn vandaag door de gemeente op de hoogte gesteld en moeten het rapport zelf nog bestuderen.”