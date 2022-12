Wereld ging in 2022 zuiniger om met energie dan in 2021, maar het tempo ligt te laag

Torenhoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat dit jaar wereldwijd stukken zuiniger met energie werd omgesprongen dan een jaar eerder. Dat heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) berekend, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd rapport. In 2022 wordt naar verwachting uiteindelijk 16 procent meer geld geïnvesteerd in isolatie, openbaar vervoer en goede infrastructuur voor elektrische auto’s dan in 2021. Maar het is nog niet genoeg om de klimaatdoelen voor 2050 te halen.

Mede dankzij voornoemde investeringen ging de wereldeconomie ten opzichte van vorig jaar 2 procent zuiniger om met energie. In totaal wordt dit jaar wereldwijd voor 560 miljard dollar aan energie bespaard middels investeringen. Afgelopen twee coronajaren was de energiebesparing ten opzichte van het jaar ervoor nog 0,5 procent. Om de uitstoot per saldo in 2050 te hebben teruggebracht naar nul, is dit decennium een gemiddelde jaarlijkse verbetering van 4 procent nodig, zo berekende het IEA.

IEA-directeur Fatih Birol noemt de relatief forse verbetering in een verklaring een „mogelijk keerpunt”. De Turk trekt daarbij een vergelijking tussen de huidige tijd en de oliecrisis van de jaren zeventig. In 1973 besloot een aantal Arabische landen de olieprijs fors te verhogen en de productie te verminderen. Net als de recordhoge energieprijzen van nu, door de Russische invasie in Oekraïne, had dat tot gevolg dat overheden energiebesparende investeringen als prioriteit begonnen te zien.

