Waterstof-economie voor op het aanrecht

Dit is de theorie

Elektrolyse van water is de chemische reactie die ons moet helpen afkicken fossiele brandstofverslaving. Je kunt er groene elektrische stroom mee omzetten in waterstof, dat dan weer kan dienen als CO 2 -vrije brandstof, energie-opslagmedium of als grondstof voor de chemische industrie.

Vandaar dat elektrolyse na jaren in het wetenschappelijke verdomhoekje, opeens weer wordt onderzocht in chemische laboratoria.

Maar je kunt ook gewoon op de keukentafel je eigen waterstof produceren en verbranden.

Dit heb je nodig

9-voltsbatterij

stroomdraden of dun ijzerdraad

bakpoeder

plat bakje

borrelglas of iets dat erop lijkt

lucifers

Illustratie Stella Smienk

Dit moet je zelf doen

STAP 1

Giet water in een plat bakje, voeg ruim bakpoeder toe en roer. Het bakpoeder dient om het water elektrisch geleidend te maken.

STAP 2 Sluit de elektriciteitsdraden aan op de plus- en de minpool van de batterij, en hang het andere uiteinde in het water. Aan beide uiteinden ontstaan belletjes. De waterstof ontstaat bij het draadje verbonden met de minpool.

STAP 3 Plaats het borrelglaasje ondersteboven boven de minpool, op zo’n manier dat het aanvankelijk helemaal vol water zit. Het geproduceerde waterstof zal zich ophopen als een bel bovenin het glaasje.

Houd, als er na een halfuurtje een vingerhoedje waterstof verzameld is, het borrelglaasje schuin en houd er een brandende lucifer bij. Het ontsnappende waterstof verbrandt met een – niet heel indrukwekkend – plofje.

(Pas wel op dat je niet te veel waterstof maakt, en geen knalgas maakt door de gassen van beide elektrodes samen op te vangen. Dit mengsel van waterstof en zuurstof ontploft – de naam zegt het al – met meer geweld).