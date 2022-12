Scholieren ervaren steeds meer druk: van hun ouders, van de school, van de maatschappij

René Karman ging begin jaren tachtig naar de middelbare school. Hij had een vriend die volgens de meester naar het vwo kon maar die voor de lts koos. „Want hij wilde de technische kant op. Iedereen vond dat prima.”

Dát, zegt Karman, rector van het Hilversumse A. Roland Holst College, zou nu ondenkbaar zijn.

Leerlingen staan tegenwoordig onder druk om hoge cijfers te halen, waarmee ze op een zo hoog mogelijke vervolgopleiding kunnen komen. Ouders – althans, de meeste – proberen het onderste uit de kan te halen: hún kind mag de boot niet missen.

Vorige week sloeg de vereniging van jeugdartsen alarm. Ze constateren toenemende stress bij middelbare scholieren. Begin november meldde de Kindertelefoon een toename van het aantal telefoontjes over stress. Wat opvalt, schrijft de organisatie op haar website, is dat kinderen zeggen dat ze naast druk vanuit school „ook stress ervaren door de druk die ouders opleggen.”

In het vierjaarlijkse onderzoek Health behaviour in School-aged Children (zie kader), dat het welzijn van jongeren meet, spreken de cijfers boekdelen: tussen 2001 en 2021 steeg het percentage jongeren in Nederland dat druk en stress door school ervaart van 16 naar 45 procent. „Die druk liep vooral na 2009 gestaag op”, zei projectleider van het onderzoek en jeugdonderzoeker aan de Universiteit Utrecht Gonneke Stevens daarover in NRC. „Parallel daaraan zie je allerlei ontwikkelingen in het onderwijs die waarschijnlijk drukverhogend werken. Neem het grotere deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat kiest voor het moeilijkste profiel: natuur en techniek. We zien dat procentueel meer leerlingen naar de havo of het vwo gaan, terwijl het niet makkelijker is geworden om een diploma te halen.”

De stress loopt op, merkt ook Henk ter Haar, leraar Nederlands en teamleider havo op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. In de twintig jaar dat hij voor de klas staat, sprak hij vaak met scholieren die vastliepen omdat het ze te veel werd. Het verschil: vroeger had dat te maken met gedoe of geweld thuis, nu voelen leerlingen zich overvraagd. Dat is gek, vindt hij, want vanuit school is er niet meer bijgekomen. „Onder de streep hebben ze nu niet meer lesuren en zijn de normen ook niet hoger.”

Dit schooljaar kreeg Ter Haar als afdelingsleider drie jonge meisjes tegenover zich. Ze waren betrapt op spieken bij een toets. „Dikke tranen. Toen ik doorvroeg waaróm ze spiekten, kwam het verhaal eruit: ze bleken stijf te staan van de stress. Zaten twee tot drie uur per dag aan hun huiswerk en nog hadden ze het gevoel dat het nooit af was.” En dat, vindt Ter Haar, is echt te veel. „Het is ongezond.”

Waar die opgelopen druk vandaan komt? Het is gissen, zegt Ter Haar, maar hij vermoedt dat leerlingen de afgelopen twintig jaar een minder stabiele thuisbasis hadden dan in de tijd dat hij zelf scholier was. „Als ik uit school kwam, was er altijd iemand thuis. Nu moeten kinderen het vaak zelf uitzoeken. Er is niemand die zegt dat ze hun huiswerk moeten maken.”

Dat voelt tegenstrijdig, want waarom zou die vrijheid juist tot meer stress leiden? Omdat, zegt hij, zo’n losse thuissituatie kinderen het gevoel kan geven dat ze de boel niet onder controle hebben. Dat gevoel gaan ze „internaliseren”. Waarbij, gechargeerd, de meiden stress en angstklachten kunnen ontwikkelen en de jongens „gaan blowen en klieren”. Ter Haar: „Eigenlijk zeggen ze hetzelfde: ‘Hier ben ik. En ik heb aandacht nodig’.”

Magister

Veel ouders volgen de vorderingen van hun kinderen op de middelbare school nauwgezet. Ze kunnen dagelijks in Magister, of soortgelijke apps, zien welk huiswerk het kind heeft, hoe laat hij waar moet zijn, of hij te laat was vandaag of eruit is gestuurd – én welke cijfers hij heeft gehaald. Er is zelfs een ‘alarmfunctie’ die een melding stuurt telkens als een cijfer bekend wordt.

Rector Karman in Hilversum: „We stapten twee jaar geleden voor huiswerk over van Som Today op Google Agenda. Sommige ouders zeiden meteen: ‘Daar kan ik niet in. Dan weet ik niet welk huiswerk mijn zoon heeft’. Ik zei: ‘Jawel, als je dat aan je kind vraagt, kun je het weten.’ Wij hadden vroeger een papieren schoolagenda. Geen ouder die erin keek.”

Sommige scholen zijn zich zeer bewust van de druk die apps als Magister op kinderen leggen, vooral doordat hun ouders er in kunnen kijken. Het Spinoza 21st, een moderne Dalton-school in de hoofdstad, geeft ouders geen toegang tot Magister. „Ze kunnen er mét hun kinderen in kijken, als ze iets willen weten”, zegt rector Jan Paul Beekman.

Het maakt voor onze leerlingen geen klap uit of ze op de mavo of op de havo zitten die eerste jaren Henk ter Haar

Henk ter Haar, leraar in Deventer, constateert dat ouders de laatste twintig jaar er steeds „sterker bovenop zijn gaan zitten”. „Ik ben teamleider mavo/havo en ik kan je verzekeren: het maakt voor onze leerlingen geen klap uit of ze op de mavo of op de havo zitten die eerste jaren. Ze hebben grotendeels dezelfde docenten en dezelfde lessen. Maar de ouders willen vaak per se dat hun kind de havo doet. Van een collega teamleider op het vwo hoor ik hetzelfde: ouders zijn als de dood dat hun kind ‘afstroomt’ naar de havo.”

En die ouders, valt hem op, zijn tegenwoordig veel minder bereid iets aan te nemen van school. Als ik zeg wat ik zie bij Pietje, en waarom het dus beter is als hij mavo doet, zeggen zij: ‘Wij zien thuis heel andere dingen. Pietje kan het best’. En dan moet Pietje naar het huiswerkinstituut.”

In haar praktijk in Amsterdam praat jeugdpsycholoog Marijke van de Laar dagelijks met tieners die zijn vastgelopen. Opgebrand met 16 of 17 jaar. Gisteren een meisje dat zei: „Als ik lager dan een 9 haal, ben ik niet tevreden”. Inmiddels lijdt ze aan ernstige faalangst. Ze heeft lieve ouders, daar niet van, maar die zijn druk met werk en met een kind dat meer aandacht nodig heeft. „Soms willen kinderen compenseren: de perfectste zijn thuis om hun ouders zo te ontlasten.”

Rector van het Roland Holst College in Hilversum René Karman. Foto Merlin Daleman

Bijna alle ouders reageren enthousiaster op een 9 dan op een 6, zegt Van de Laar. „Daar kun je niks aan doen. Maar sommige ouders projecteren hun eigen angsten, vaak uit hún jeugd, op hun kinderen. Ze zijn bang dat als hun kind het niet redt op school, of in de maatschappij, zíj dan hebben gefaald als opvoeder.”

En kinderen zien zichzelf door de ogen van hun ouders. Van de Laar: „Als ze voelen dat presteren wordt gewaardeerd, gaan ze zich ernaar gedragen. Tot een bepaalde leeftijd. Tieners die hier komen – verwezen door de huisarts of het OuderKindCentrum – klagen dat hun ouders altijd zeuren over huiswerk. Maar zeuren over huiswerk en school is ook een uiting van liefde. Als ik vraag: ‘Zou je willen dat ze nooit meer naar je schoolwerk vragen?’, zeggen ze allemaal nee. Nog nooit zei iemand dat ze dát willen. Niet naar je kinderen omkijken is namelijk verwaarlozing. Je moet een balans vinden, als ouder.”

Leraren zeggen dat de stof op school niet moeilijker of meer is geworden, maar Van de Laar bestrijdt dat. „Er is een profielwerkstuk bij gekomen – dat is veel werk, een soort voorloper van een scriptie. En je moet verplicht een vakkenpakket kiezen: soms moet je je dan door een vak worstelen dat je eigenlijk niet ligt. Vroeger was er meer ruimte om vakken te kiezen die je beter lagen.”

Sommige tieners die bij haar komen, zeggen dan ook: zelfs als ik alle extra dingen, zoals sport en muziek, niet meer zou doen, zou ik het huiswerk nóg niet afkrijgen.

Second opinion

De druk op kinderen uit zich ook in bijlessen, huiswerkbegeleiding, Cito-trainingen. Dat is de afgelopen twintig jaar een hele industrie geworden. In 1995 gaven ouders en verzorgers samen omgerekend 26 miljoen euro uit aan bijles en huiswerkbegeleiding, in 2019 was dat volgens het CBS 320 miljoen euro.

Zo biedt de particuliere scholenketen Luzac een ‘Cito-groepstraining’ aan voor achtste groepers, à 495 euro. Acht lessen van anderhalf uur, in een groep. Cito-training ‘op maat’, met hooguit drie leerlingen, kost 995 euro per kind.

Ook kunnen ouders een ‘second opinion’ kopen als ze vinden dat de basisschool hun kind in groep acht te laag inschat. Bij het adviesbureau 2explore bijvoorbeeld, dat vestigingen heeft in het Gooi, Amsterdam en Deventer, adverteren ze zo op de website: „Heb jij geen goed gevoel bij de CITO-score? Dan is dit wat je moet doen! Een professionele second opinie met behulp van een NIO-toets. De NIO-toets biedt een betrouwbaar, erkend en daarmee valide alternatief voor de CITO-eindtoets. Een verkeerde schoolkeuze heeft grote gevolgen.”

Het bureau biedt ook ‘profielkeuze onderzoek’ voor middelbare scholieren. „Wil je weten welk profiel het beste bij jou past? Zit je in de 3e of 4e? Dan is een Profielkeuze Onderzoek iets voor jou! Al snel moet er in het voortgezet onderwijs een profielkeuze worden gemaakt. Deze keuze is sterk bepalend voor de toekomst van uw kind.”

Er hangt, zo is de boodschap, veel van af. Dat bleek ook uit een enquête onder leraren in 2019, door onderzoeksbureau DUO. Zij zagen dat er een „steeds sterkere focus van ouders ligt op goede leerprestaties van hun kind(eren)”. En dat van de ondervraagde leerkrachten 54 procent zei dat „ouders zich de afgelopen vijf jaar intensiever zijn gaan bezighouden met de wijze waarop de leerkracht hun kind(eren) begeleidt naar goede leerprestaties.”

Henk ter Haar, leraar Nederlands aan het Etty Hillesum Lyceum in Deventer: „We laten kinderen te weinig genieten in het hier en nu.” Foto Merlin Daleman

Ze vragen tussentijdse gesprekken aan en stellen kritische vragen aan de leerkracht per e-mail. De meeste van deze leerkrachten (56 procent) vinden die betrokkenheid overigens „positief”. Driekwart van de leerkrachten vindt wel dat ouders zich ten opzichte van school „steeds meer” opstellen als ‘consument’ die recht heeft op bepaalde prestaties die de school moet leveren.

Tegelijk is het voor scholen steeds moeilijker om ouders te strikken voor vrijwilligerswerk, bleek uit dat onderzoek. Om luizen te pluizen, mee te fietsen naar een activiteit of op te ruimen na een feest. Ook zijn vrijwilligers voor de ouderraad of de medezeggenschapsraad steeds moeilijker te krijgen.

Als men vindt dat ouders te hoge eisen stellen aan kind en school, waarom worden leerlingen dan keihard weggestuurd door een school als ze te lage cijfers halen? Op veel middelbare scholen mag je bijvoorbeeld niet ‘blijven zitten’ in de brugklas. Wie blijft zitten, moet naar een lager niveau. En soms dus naar een andere school. In hogere klassen mag zittenblijven wel – één keer. Liesbeth van der Woud, programmaleider van opleidingsschool De Dam, waar vierschoolbesturen en drie lerarenopleidingen onder vallen, relativeert dat: „Kijk, als je een niveau echt niet aankunt, dan is het voor jezelf ook niet fijn.” Als je nét bijvoorbeeld een havo-advies hebt, zegt Van der Woud, kun je beter een school kiezen die ook vmbo-t aanbiedt, zodat je niet van school hoeft, als de havo niet lukt.

Hoogspanning

Jeanet Meijs (82) werkte meer dan zestig jaar in het onderwijs. Eerst als leerkracht op een basisschool in Amsterdam en Breda, later als schooldirecteur. Ze geeft sinds haar pensioen bijles aan scholieren. Kinderen, zegt Meijs, moeten tegenwoordig zo snel mogelijk school doorlopen, „anders kost het de school te veel geld”.

Het hele systeem staat volgens Meijs onder hoogspanning. Dat voelen ouders, leraren en kinderen. De prestatiedruk „zou niet nodig moeten zijn”, maar ze merkt het aan de scholieren die ze tegenwoordig begeleidt. „Er wordt veel te veel getoetst. Dat was in mijn tijd echt minder. Daardoor staan die kinderen permanent onder druk.” En kinderen, weet Meijs, zijn daar gevoelig voor. „Die willen presteren, want dat horen ze van hun ouders. Ze horen te vaak dat je alleen maar goed genoeg bent als je op het vwo zit.”

Een van de meiden die ze bijles geeft zit „vaak helemaal in de zenuwen” vanwege school. „Ze zit wekenlang elke dag tot twaalf uur ’s nachts te werken.” Zinloos, zegt Meijs. „Het is zweten, weten, vergeten. De stof wordt nooit herhaald, het is stampen, toetsen en door naar de volgende toets.”

Henk ter Haar snapt de zorgen van ouders wel. Ze willen nu eenmaal het beste voor hun kind. „Ik wil ook dat het met mijn dochter goed gaat en heb haar ook wel eens laten oefenen met rekenen bij de buurvrouw. En ik moet oppassen dat ik, als ze uit school komt, niet als eerste vraag hoe de toets Engels ging, in plaats van hoe haar dag was.”

Hij bedoelt: prestatiedruk zit ook in kleine, onbewuste dingen die ouders dagelijks tegen hun kinderen zeggen. En zelfs al zeggen ze het niet: „Kinderen voelen heel goed aan wat ouders eigenlijk denken, ook al spreken ze het niet uit. Ze voelen dat de lat hoog ligt.”

De lat ligt zo hoog, zegt hij, „omdat we allemaal weten dat er veel afhangt van een goede opleiding.” Mensen die een universitaire opleiding hebben afgerond verdienen gemiddeld meer geld, leven langer én in een betere gezondheid.

De ‘opwaartse druk’ die in de maatschappij is ontstaan, leidt ertoe dat de sommige leerlingen, al dan niet onder druk van hun ouders, steeds meer hun best gaan doen om zich te onderscheiden van de rest. Ze gaan studeren in het buitenland of doen extra vakken en stages.

Jammer, vindt Ter Haar. „We laten kinderen te weinig genieten in het hier en nu. Hebben te weinig vertrouwen dat het wel goed komt. We blijven maar stimuleren. Het is één grote rat race naar de ideale plek. Dat voelen kinderen.”

Zijn eigen ouders zeiden dertig jaar geleden: zoek het zelf maar uit. Als je blijft zitten, is dat jouw probleem. „Dat is gezonder. Je moet mogen falen, daar leer je van. Als je als ouder de hele tijd gaat voorsorteren om je kind maar zo ver mogelijk te brengen, beperk je je kind.”

Acht maal vier

Wat Jeanet Meijs opvalt is de „trend” om kinderen die moeite hebben met het tempo of de stof meteen een label te geven. „Als het niet goed gaat, gaan ouders dure testen laten doen en hebben ze ineens dyslexie, of dyscalculie.”

Meijs gelooft daar niet in. „Vaak merk ik dat die kinderen de basis gewoon niet beheersen.” Laatst nog, kreeg ze een scholier met dyscalculie. „Maar zij bleek de tafels gewoon niet te kennen. Ze wist niet wat 8 maal 4 was. In plaats van oefeningen kreeg dat kind een diagnose.”

Ze worden op jonge leeftijd al ingedeeld in zonnetjes, maantjes en raketjes Jeanet Meijs

Alles, zegt Meijs verontwaardigd, wordt tegenwoordig „in een bolletje” uitgedrukt: het leerlingvolgsysteem dat vanaf groep 1 op de basisschool nauwgezet in grafieken laat zien waar een leerling staat ten opzichte van leeftijdsgenoten. „Ze krijgen al op jonge leeftijd tempotoetsen om hun woordenschat te meten. En worden dan al ingedeeld in zonnetjes, maantjes en raketjes. Het ergste is dat de toetsen toenemen, maar de kennis om de stof te beheersen vaak niet voldoende in de school zit. Ik laat de leerlingen die ik bijles geef soms ‘failliet’ of ‘marechaussee’ schrijven. Kunnen ze niet. Omdat dat niet meer goed geoefend wordt. Ook dat legt een druk op kinderen: ze zien dat ze iets níét kunnen en het wordt wel van ze verwacht.”

Ook de druk op ouders is toegenomen, ziet Meijs. „Die worden in tien-minutengesprekken geconfronteerd met de bolletjes van hun kind. En die ouders gaan vragen stellen en bijlessen regelen als hun kind achterloopt op het gemiddelde in de grafieken.”

En dan Magister: „Verschrikkelijk”, vindt Meijs. „Kinderen worden voortdurend in de gaten gehouden, dat is niet goed.”

Maar zegt ze, de stress en druk die kinderen voelen kun je niet helemaal op het conto van de school schuiven. Het zit in de maatschappij. „Kinderen móéten zoveel doen, zoveel clubjes en sporten, sommige van mijn leerlingen moeten vier keer naar tennistraining. Per wéék. Ze komen nooit tot rust. Ze appen ook de godganse dag met elkaar, staan continu aan.”

In feite zitten scholen, ouders en leerlingen vast in een toetsgericht onderwijssysteem, zegt rector Reinoud Buijs van de Berger Scholengemeenschap (mavo/havo/vwo). „Dat systeem legt druk op kinderen. In Nederland wordt al heel jong bepaald welk niveau ze gaan volgen – in groep acht van de basisschool en eigenlijk al eerder. Ouders die het kunnen betalen, kopen bijles in vóór groep acht om hun kind bij twijfel voor te bereiden op een toets die toegang geeft tot het zo hoog mogelijke niveau.” Kinderen voelen die druk, zegt ook Buijs.

Scholen zelf worden óók afgerekend, op ‘doorstroming’ – zo min mogelijk zittenblijvers. Buijs: „Daar let de Onderwijsinspectie op.” Zijn school heeft sinds een paar jaar ‘dakpanklassen’ in de eerste twee jaar, waarbij steeds twee niveaus bij elkaar zitten: mavo/havo en havo/vwo. Pas in de derde klas gaan ze echt naar de mavo, havo of vwo. Sommige kinderen beginnen met een mavo-advies en gaan na twee jaar naar de havo. En andersom. „We vragen aan leraren om geduld te hebben met brugklassers, en ze erbij te houden omdat ze zich nog kunnen ontwikkelen na het eerste schooljaar. Kinderen van wie je voorheen misschien dacht: ga jij maar een niveautje lager.”

Sommige leerlingen doen ook eindexamen op verschillende niveaus – bijvoorbeeld één vak op een hoger niveau. Buijs: „Gemengde diploma’s, per vak een ander niveau, dat zou goed zijn, maar het vervolgonderwijs is daar totaal niet op ingericht.”

Formatieve toetsen, die niet meetellen voor het rapport, maar wél meten wat een leerling al beheerst, zijn volgens Buijs ook een oplossing. „Die leggen minder druk op de leerling en gaan meer over wat we léren in de klas en over wat we nog moeten aanvullen of herhalen.”

Meisjes hebben meer stress Tussen 2001 en 2021 is het percentage jongeren dat druk en stress door school ervaart bijna verdrievoudigd, van 16 naar 45 procent. Vooral meisjes hebben hier last van: 54 procent, tegenover 36 procent van de jongens. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children, onderdeel van wereldwijd onderzoek naar het welzijn van scholieren. De onderzoekers, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het SCP, noemen de stijging een „bijzonder zorgwekkende ontwikkeling”, omdat druk door school sterk samenhangt met mentale problemen. Het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs dat met emotionele problemen kampt, zoals angsten, piekeren en depressieve gevoelens, steeg tussen 2017 en 2001 van 28 naar 43 procent. De groei van het aantal scholieren met stress komt volgens de onderzoekers door „het toegenomen belang dat door jongeren, hun ouders en de maatschappij in het algemeen gehecht wordt aan het behalen van een zo hoog mogelijk opleidingsniveau”. Het cijfer dat meisjes in het voortgezet onderwijs aan hun leven geven is gedaald: van een 7,3 in 2017 naar een 6,7 in 2021.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Henk ter Haar leraar is in Zwolle. Dat moest Deventer zijn. Hierboven is dat aangepast.