Ook Elon Musk heeft grenzen: Twitteraccount Ye geschorst na posten foto van hakenkruis

Twitter heeft het account van Ye, vroeger bekend als Kanye West, vrijdag opnieuw geschorst. De rapper deelde een afbeelding waarin een hakenkruis was samengevoegd met een davidster. Eigenaar Elon Musk schrijft op het socialemediaplatform dat Ye „opnieuw onze regels over aanzetten tot geweld heeft geschonden”. De 45-jarige Ye heeft ruim dertig miljoen volgers op Twitter.

Als zelfbenoemde voorvechter van de vrijheid van meningsuiting had Musk de rapper in oktober juist weer op het platform verwelkomd, nadat Ye ook toen vanwege antisemitische en racistische uitspraken een schorsing op zowel Twitter als Instagram uitzat. „Ik heb mijn best gedaan”, reageert Musk vrijdag.

Antisemitische complottheorieën

In de uren voor de schorsing zocht Ye, die in 2018 vertelde een bipolaire stoornis te hebben, nadrukkelijk de controverse op. Hij liet zich op het extreem-rechtse platform InfoWars urenlang interviewen door complotdenker Alex Jones. Verborgen achter een zwart masker, bediende hij zich (opnieuw) van antisemitische complottheorieën en prees hij — terwijl Jones tegenstribbelde — Adolf Hitler.

„Ik hou van Hitler”, zei Ye op enig moment. Even later postte hij een weinig vleiende foto van Musk in een zwembroek.

„Dit is prima”, reageerde Musk toen nog. Zijn standpunt over contentmoderatie is dat in twijfelgevallen de vrijheid van meningsuiting moet zegevieren. Onder zijn bewind mocht Donald Trump terugkeren op Twitter en werd het nepnieuwsbeleid over corona geschrapt. Ye’s hakenkruispost was echter ook voor Musk een brug te ver. „Dit is niet prima”, reageerde hij op de inmiddels verwijderde afbeelding.

Donderdag maakte het moederbedrijf van het sociale netwerk Parler bekend dat van inlijving door Ye niet langer sprake is. In oktober bleek de artiest geïnteresseerd in het platform, dat populariteit geniet onder extreem-rechts en dat zich voor de overname van Twitter door Musk presenteerde als een plek die vrijheid van meningsuiting nog wél handhaaft. Over de reden voor het besluit laat Parler niets los. Wel zou het besluit al vorige maand zijn genomen.

