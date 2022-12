Met de winter op komst, is het voor veel Oekraïners bikkelen in de kou én zonder stroom

Op de kraamafdeling van een ziekenhuis in Lviv liggen moeders naast hun pasgeboren baby's. Volgens Save the Children, een internationale ontwikkelingsorganisatie, worden dagelijks meer dan negenhonderd baby’s geboren in Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Oftewel, rond de 250.000 kinderen tot dusver.

Foto Yuriy Dyachyshyn / AFP