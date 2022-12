Cynisme is slecht. Daar zijn vrijwel alle weldenkende mensen het over eens. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 kwam Sybrand Buma, destijds lijsttrekker van het CDA, vurig op voor „onze waardetraditie” in het boek Tegen het cynisme. Cabaretier Claudia de Breij, zelf bepaald geen christen-democraat, gaf vorig jaar haar Jan Terlouw-lezing de titel Voorbij het cynisme. In de reacties van de afgelopen weken op de omarming van de antisemitische complotdenker David Icke door FVD-voorman Thierry Baudet werd hem keer op keer cynisme verweten, soms ook gekoppeld aan een andere angstaanjagende bezigheid: nihilisme.

Inger Kuin is universitair docent klassieke talen aan de University of Virginia. Haar boek Diogenes. Leven en denken van een autonome geest is vorige week verschenen.

En toch kunnen we wel wat meer cynisme gebruiken.

Baudet wordt een cynicus en nihilist genoemd omdat hij helemaal nergens meer in lijkt te geloven. Sprak hij eerst over „een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen”, na de ophef over zijn uitspraken bleek dat hij toch niet écht denkt dat er zo’n samenzwering bestaat – het r-woord was slechts een metafoor voor de gevoelloosheid van wereldleiders. Voorheen zag hij zichzelf als redder van de „boreale” beschaving, maar sinds de coronapandemie is zijn focus verschoven naar ondermijning van „het systeem” door verwarring te zaaien.

Wie zich vandaag de dag zegt af te zetten tegen cynisme, doelt daarmee op mensen en instituties zonder idealen, volstrekt onverschillig wat betreft moraliteit en waarheid, en daar ook naar handelend. Tot aan het begin van de achttiende eeuw betekende cynisme echter nog iets heel anders. Het verwees naar een stroming binnen de antieke filosofie, gestart door Diogenes. Deze Griekse filosoof kreeg van zijn tijdgenoot en vijand Plato de bijnaam ‘hond’. Een geuzennaam vond Diogenes zelf, die zich liet voorstaan op zijn dierlijke schaamteloosheid en bijtende kritiek op anderen. Vervolgens werden Diogenes’ volgelingen ook ‘honds’ genoemd. In het oud-Grieks is dit ‘kynikos’ en hiervan zijn uiteindelijk (via het Latijn) ‘cynicus’, ‘cynisch’ en ‘cynisme’ afgeleid.

Diogenes werd aan het einde van de vijfde eeuw voor Christus geboren in Sinope (hedendaags Turkije). Na zijn verbanning trok hij naar Athene, en later naar Korinthe. Hij leefde in een grote aardewerken pot op het marktplein – een huis vond hij overbodige luxe. Honderden korte anekdotes en gesprekjes die hij voerde met voorbijgangers, zijn bewaard gebleven. Een van die voorbijgangers was de jonge koning van het Macedonische Rijk: Alexander. Hij werd op eigen initiatief naar Diogenes’ pot gebracht en vroeg wat hij voor de filosoof kon betekenen. Diogenes verzocht de koning een stap opzij te doen. Hij was in zijn zon gaan staan.

Brutale onafhankelijkheid

In deze stroeve ontmoeting met Alexander liggen de kernwaarden van Diogenes’ filosofie besloten: brutale onafhankelijkheid ten opzichte van de macht en gebruikmaken van wat ons als mensheid van nature gegeven is (zonlicht, gezond verstand, ons lichaam etc.). Diogenes’ cynisme bestond uit het bevragen van alle bestaande normen. Hij toonde hun betrekkelijkheid aan door ze ostentatief aan zijn laars te lappen en zich als een hond te gedragen. Zijn tegendraadsheid betekende ook dat hij, in tegenstelling tot vrijwel al zijn tijdgenoten, kritiek had op de slavernij.

De anekdotes en uitspraken van Diogenes zijn vanaf de vierde eeuw voor Christus tot op de dag van vandaag steeds doorgegeven. Tot zijn bewonderaars rekenen we in de Romeinse tijd de stoïcijnse filosoof Epictetus en in de Renaissance duizendpoot en provocateur Desiderius Erasmus. Ten tijde van de Verlichting in Frankrijk was hij zo’n belangrijke figuur dat het zowel een compliment als een belediging kon zijn om voor ‘nieuwe Diogenes’ te worden uitgemaakt. In het eerste geval stond zijn naam voor vrijheid, moed en onafhankelijkheid. In het tweede geval voor schaamteloosheid en het al té voortvarend omverwerpen van de bestaande normen.

Kort hierop kreeg cynisme ook zijn moderne betekenis: ‘cynisch’ werd ineens gebruikt als een zeer specifiek, negatief label voor denkers die hun hoge filosofische idealen niet waar hadden weten te maken, en achteraf bezien dus wel onoprecht moesten zijn geweest. Zo viel de Verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau de twijfelachtige eer te beurt om cynisch te worden genoemd zowel in de oude (volgeling van Diogenes) als de moderne zin van het woord.

Leven in een pot

Cynisme-oude-stijl kan ons helpen een uitweg te vinden uit de tegenstellingen van onze tijd. Diogenes spoort ons aan om door bestaande normen en hiërarchieën heen te prikken. Als de status quo onrechtvaardig is, is het aan ons deze aan te pakken. Wat hem betreft heeft iedereen hierin een stem, ongeacht afkomst of sociale status. Diogenes’ keuze om te leven in een pot betekende dat hij zijn eigen filosofische principes vóórleefde en belichaamde. Deze transparantie symboliseert de vereiste dat de cynische filosoof zijn ideaal van radicale, kritische onafhankelijkheid daadwerkelijk waarmaakt in het eigen leven. Hij was tegen niemand zo scherp als tegen individuen die niet naar hun eigen overtuigingen leefden.

Dit klinkt allemaal misschien nogal woke, maar Diogenes’ denken biedt ook handvatten om een al te strenge toepassing van onze idealen te voorkomen. Hij beschreef zichzelf eens als een koordirigent die de toon net iets te hoog inzet, zodat de anderen de juiste toonhoogte pakken: de koorleden halen de noot die de dirigent zingt toch niet en komen automatisch een beetje lager uit. Aspirant-cynici dienden zich actief naar het voorbeeld van Diogenes’ levenswijze te richten, maar hij zag in dat niet iedereen hier volledig in zou slagen.

Wat woke-zijn zo afstotelijk maakt voor anti-woke, is dat het voelt als een te veeleisend keurslijf, als tunnelvisie, als ‘je mag ook niks meer zeggen’. Diogenes’ cynisme ontleent zijn kracht aan de acceptatie van ethische onvolkomenheid.

Cynische levenswijze biedt werkelijke rijkdom

Diogenes’ universele kritische houding behoedt ons op nog een manier voor polarisatie. Als verzet tegen de gevestigde orde dreigt uit te monden in blind, collectief vooruitgangsdenken moeten we óók aan de rem durven trekken. ‘De hond’ stond immers klaar om iedereen te bijten die dacht de waarheid in pacht te hebben – aan welke kant iemand stond maakte daarbij niet uit.

Het oude cynisme biedt ook aanknopingspunten voor de omgang met rechts-populisme. Op het eerste gezicht hebben politici als Thierry Baudet en Donald Trump wel wat weg van de oude Diogenes. Ze werpen zich op als voorvechter van de belangen van de gewone man, wat gepaard gaat met een provocatieve stijl en verzet tegen de gevestigde orde. Ze bewijzen hun status als buitenstaander ten opzichte van de politieke elite door bestaande omgangsregels luidruchtig te overtreden. Hun charisma ontlenen ze in belangrijke mate aan deze schelmenrol. Ze doen en zeggen alles wat de meeste van hun volgelingen graag willen maar niet durven.

Leven naar de eigen filosofie

Moderne populisten laten zich er veelal op voorstaan helemaal geen idealen te hebben. Hiermee is een van de lastigste taken van het oude cynisme, namelijk om naar de eigen filosofie te leven, voor hen volstrekt irrelevant. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk probeerde het apathische twintigste-eeuws Zynismus met Diogenes’ versie (Kynismus) te bestrijden. Verschil is dat de huidige populistische bewegingen in het ontbreken van nieuwe idealen geen enkele belemmering zien om de aanval te openen en zo hun achterban te enthousiasmeren.

Maar Diogenes liep niet uit de pas om mensen te verleiden. Hij had geen enkele interesse om voor zichzelf de macht te grijpen, zijn doel was om te laten zien dat de gevestigde orde geen echte macht heeft. Anders gezegd: Diogenes wil Alexander niet zijn, en hij hoeft hem ook niet omver te werpen, omdat hij door zijn levenswijze al vrij is. Hij ondermijnt de macht door anderen te laten zien dat er geen noodzaak is om de koning te gehoorzamen of bij hem in het gevlij te komen – de cynische levenswijze biedt werkelijke rijkdom en veiligheid.

Uiteindelijk is Diogenes’ ‘hondsheid’ een kans om met rechts-populisme te concurreren of het met eigen wapens te bestrijden. Zoals de acties van Extinction Rebellion (in het Concergebouw verstoorden ze een concert) hebben laten zien, is het helemaal niet nodig om rechts-populisme het alleenrecht op provocatie te gunnen. Ook met de verongelijkte angst van de zijde van anti-woke om gecanceld te worden zou Diogenes korte metten maken: wie echt moedig en onafhankelijk is heeft, zo leert hij ons vanuit zijn pot op het marktplein, niets of niemand nodig om zijn of haar vrijsprekendheid uit te oefenen.

Dat is pas cynisme.