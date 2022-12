Een dode hond en vier verloren zetels: hoe de Democraten hun meerderheid verspeelden

Hoewel nog niet in alle staten de stemmen zijn geteld, is het politieke landschap na de midterms in Amerika al duidelijk. De Democraten komen een handvol zetels tekort voor een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Correspondent Bas Blokker ging naar New York, waar de Democraten vier zetels inleverden die ze normaal altijd binnenhalen. Wat ging er mis?

Gast: Bas Blokker Presentatie: Gabriella Adèr Redactie: Iris Verhulsdonk & Mila-Marie Bleeksma Montage: Marco Raaphorst Foto: David Dee Delgado / AFP

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.