Maaike Hartjes’ stripboek over burn-out wordt animatiefilm

Van het stripboek dat Maaike Hartjes over haar burn-out en genezing maakte in 2018, Burn-out Dagboek, wordt een internationale animatiefilm gemaakt door de Amsterdamse animatiestudio Pupil. De animatiefilm van een half uur, getiteld I’m Perfectly Fine: Burnout Diary, zal in de tweede helft van 2023 gereed zijn, denkt Hartjes.

Ze is nauw betrokken bij het maken van de film, vertelt ze. „De dagboekvorm van mijn stripboek zit er niet in, maar wel mijn verhaal over een tekenares – niet Maaike, dat was te Nederlands, maar Maya – die door drukte, sociale-media-stress en haar perfectionisme een burn-out krijgt.” Maya’s grootste angst, aldus de synopsis van de film door Studio Pupil, is dat ze „niet langer perfect kan zijn”. Ze worstelt om te accepteren dat ‘goed genoeg’ misschien wel echt ‘goed genoeg’ is.

Hartjes (1972) is betrokken bij de art direction van de film: de achtergronden en de ontwerpen van de personages zijn door haar in samenwerking met regisseur Dario van Vree ontwikkeld in Amsterdam. In Brussel worden de bewegende beelden, met 2-dimensionale handgetekende computeranimatie gemaakt. De reden daarvoor is dat de film deels Nederlands en Belgisch gefinancierd is.

Game voor patiënten

Aanvankelijk was er sprake van dat aan de film voor het algemene publiek – „entertainment, zeg maar”, aldus Hartjes – ook een online programma en een game gekoppeld zou worden met hulp voor burn-out-patiënten. Maar of, en in welke vorm dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk, aldus Hartjes. Voor deze uitgebreide, innovatieve opzet won ‘I’m Perfectly Fine - Burnout Diary’ als animatieproject in 2020 op het animatiefestival in Stuttgart de internationale animatieprijs Trickstar Business Award.

Hartjes werkt al een jaar of vier mee aan de film, met name aan het ontwerp van de collagevormige achtergronden. „Na het verschijnen van mijn Burn-out Dagboek nam Studio Pupil contact op, of we er niet een animatie van maken konden.” Het Amsterdamse filmproductiebedrijf Submarine is co-producent.

Burn-out: taboe

De ‘Burnout Diary’-animatiefilm, die in meerdere talen beschikbaar komt, zoals Frans en Engels, is vooralsnog bestemd voor de bioscoop, streaming en tv, zegt Hartjes. Tot nu toe hebben de Belgische omroepen RTBF en Canvas de film aangekocht, en zenden hem uit in 2023. Andere omroepen, ook Nederlandse, lijken nog afwachtend. Misschien, zegt Hartjes, „omdat ze zich nog niks voor kunnen stellen bij een animatiefilm over burn-out”.

Burn-out is, zoals Hartjes in een interview in NRC over het boek aangaf, nog altijd een taboe-onderwerp. „Er wordt veel te negatief naar een burn-out gekeken”, zei ze daarover. Doordat ze een burn-out heeft gehad, met een lang genezingsproces, is ze een ander mens geworden. Ze staat nu gelukkiger in het leven als zzp-er, „met minder stress en meer rust”. Het was een rottijd, „maar nu ik erop terugkijk, overheerst vooral blijdschap.”

Maaike Hartjes is bekend geworden door haar autobiografische strips met eenvoudig getekende figuurtjes, die wel stokpoppetjes zijn genoemd. Haar dagboekstrips werden onder meer in NRC Next en Viva gepubliceerd. Ze won in 2016 de Stripschap Oeuvreprijs. Haar ‘Burn-out Dagboek’-strip werd ook in het Duits vertaald.