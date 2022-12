Laat je betoveren door hun luchtballet

Weinig natuurwonderen zo spectaculair als het luchtballet van gigantische spreeuwenwolken. Ook in Nederland kunnen we dat in deze tijd van het jaar zomaar zien als we omhoog kijken – of het nu in landelijk gebied boven de weilanden is, of recht boven de daken van dichtbevolkte stadswijken. Wie het geluk heeft zo’n prachtige dans van dichtbij te zien en te horen – het geruis van al die duizenden vleugels – vergeet dat nooit meer. Op internet zijn gelukkig tal van filmpjes te vinden die je zelfs kijkend naar een schermpje al bijna uit je stoel blazen; dat ze zo massaal dicht op elkaar vliegen bij het plots naar links of rechts zwenken en dan toch níét tegen elkaar aan botsen, blijft iets ongelooflijks.