Kerst vieren met een seksspeeltje in de boom

Honderden seksspeeltjes hebben door de jaren heen het nachtkastje gehaald, maar niet eerder had een vibrator openlijk zoveel fans als de ‘Satisfyer Pro’. Sterker nog, dit populaire apparaatje heeft fan-merchandise. Er waren al stickers, T-shirts en oorbellen, nu zijn er ook een kerstbal, een kerstkaart én een kerst-rel.

„Dit apparaat is een cult-fenomeen”, zegt Doortje Kruisheer (27), van het bedrijfje ‘Sattie in de boom’. Het was vorig jaar november dat ze met haar vriend door de Pijp in Amsterdam liep. „Er zitten hier veel winkels met allerlei kerstornamenten.” Van kroketten en augurken tot boormachines en flamingo’s. „Maar waarom is dáár geen kerstbal van?” vroeg haar vriend.

„Ja, waarom niet, dacht ik. Het leeft écht”, zegt Kruisheer. Vrouwen hebben het openlijk over vibrators en geven ze elkaar cadeau. Maar zouden ze er een ornament van in de kerstboom hangen? De conclusie was: ja. Afgelopen september lanceerde ze de ‘Sattie-kerstbal’. „De eerste lading was gelijk uitverkocht.”

De normalisering van seksspeeltjes gaat niet in tegen de trend

Dat lijkt in te gaan tegen de ‘verpreutsing’ waarover de laatste jaren zorgen worden geuit. Maar onderzoeker en publicist Linda Duits denkt dat het meevalt met die verpreutsing. „Er zijn altijd meer en minder preutse mensen”, zegt ze. „Sinds kort gebruiken we de term ‘verpreutsing’ in relatie tot zorgen daarover. Maar alleen al dát we ons zorgen maken dat we zouden verpreutsen bewijst dat het tegendeel aan de hand is.”

Duits meent dat de normalisering van seksspeeltjes niet ingaat tegen de trend. „Het is ook niet nieuw. Het damesblad VIVA gaf al in 2002 als stunt bij een nieuw abonnement een vibrator cadeau.” En ook seksueel getinte merchandise bestaat al langer, dankzij mannenblad Playboy. „Het heeft natuurlijk ook iets cools je seksualiteit te laten zien, dat is met deze merchandise ook. Zo van: ik ben heel progressief, kijk maar naar mijn kerstbal.”

Progressiviteit op de post

Wie zijn progressiviteit op de post wil doen, kan terecht bij kaartenshop Made for Moments voor een ‘sexy kerstkaart’. De suggestietekst voor achterop: ‘Op naar nog meer hoogtepunten in 2023’. Manager Ellen (31): „Met deze kaart kunnen vriendinnen elkaar een hart onder de riem steken, want het niet voor iedereen de makkelijkste tijd van het jaar.”

En Anna van den Driest (22) maakte wat vriendinnen gelukkig met zelfgemaakte cadeautjes, van polymeerklei boetseerde ze Satisfyer-sleutelhangers. Ze postte een filmpje van het maakproces op TikTok, die binnen een dag honderdduizend views had en talloze enthousiaste reacties. „Er zijn zoveel meiden zó blij met dit apparaat, die willen dat laten zien. Het wordt echt gevierd.”

Dat toch niet iedereen staat te juichen bij de vibrator in de publieke ruimte bleek vorige week bij een relletje rond Kruidvat Leiden. Een foto met een ‘pikante’ reclame van een stapel afgeprijsde Satisfyers ging viraal vanwege een bord met de tekst: „Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar (de kerstman ook ;)).”

De drogisterijketen liet RTL Nieuws weten dat het om een lokale actie ging. Het hoofdkantoor gaf opdracht de reclametekst te verwijderen.