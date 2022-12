‘Ik moet weleens huilen omdat ik mijn familie in Oekraïne mis’

‘Ik ben opgeleid als tv-journalist. Al in mijn tweede studiejaar deed ik productiewerk voor tv, ik maakte documentaires, realityshows voor Kazachstan en programma’s voor muziekzenders. Ik filmde de sterren van de showbusiness en was op tv als presentator. Later werkte ik met de populaire Oekraïense zangeres Svitlana Loboda, ik was haar persoonlijke assistent, vervulde al haar wensen. Daarna keerde ik terug naar de tv, werkte als redacteur van tv-shows met een sociale insteek, waarbij we mensen hielpen in moeilijke levenssituaties. Ik werd op een gegeven moment ook hoofdredacteur van zo’n programma. Verder deed ik projecten als Topmodel Oekraïne. En een show over jongensachtige meisjes, Tomboys, die een lady wilden worden.

„Oekraïense televisie is ook in Rusland heel populair: veel Russen kijken liever naar onze tv-programma’s, aangezien de Russische staats-tv vooral propaganda uitzendt. Voor andere soorten programma’s, zoals realityshows, vragen ze vaak Oekraïense makers. In Oekraïne houden we erg van grote emoties. Dat zie je terug in de televisieprogramma’s.”

In het kort Taisiia Pustova (29) woont met haar kat Leya en twee Oekraïense vrienden, Roman en Victoria, in Amsterdam-Zuid. Dit voorjaar verruilde ze haar tv-carrière noodgedwongen voor een baantje in de supermarkt. Tien jaar lang werkte ze bij de Oekraïense televisie, als producent, scenarist en presentatrice. Vanwege de oorlog vluchtte ze naar Nederland. Nu werkt ze bij een Albert Heijn-filiaal in Amsterdam op de broodafdeling.

De beste feestjes van Kiev

„Ik werkte heel hard en stond mezelf weinig toe. Mijn werk was mijn passie en mijn grootste verslaving. Ik heb vaak geprobeerd de tv-wereld te verlaten, maar kwam altijd terug. Ik werkte eigenlijk non-stop, veertien uur per dag – maar met heel veel passie. Televisiewerk is iets wat je helemaal opslokt, maar dat is niet erg omdat het zo leuk is dat je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent. Ik werd overal voor uitgenodigd, dus ik ging naar de beste feestjes van Kiev. En ik reisde veel, in mijn vakanties.

„Op 24 februari dit jaar brak de oorlog uit. Ik keek de hele nacht naar het nieuws. Hoorde enge geluiden en zag mensen naar hun auto rennen en de stad uitrijden. Tot 27 februari was ik nog in Kiev, waar ik me met vrienden en huisdieren verstopte in schuilkelders. We besloten Kiev te verlaten voor een stad die ons veiliger leek, Lviv, waar een deel van mijn familie woont. Met een aantal vrienden namen we de evacuatietrein. Daar verbleef ik een week of twee, bij mijn familie. Toen besloot ik naar Polen te gaan, naar mijn zus.

„Het grootste deel van maart was ik in Warschau. Ik dacht dat ik een baan kon krijgen en in Polen een nieuw leven kon beginnen, hoewel het mentaal erg moeilijk was. Ik huilde elke dag. En toen belde mijn beste schoolvriend, Roman, die al een jaar in Amsterdam woonde. Hij nodigde me uit om naar hem toe te komen. Ik droomde er al van om Engels te leren, en dit leek me een geweldige kans om tussen mensen te zijn die Engels spreken. Bovendien was ik er al twee keer geweest. Ik vind het de leukste stad van Europa. Zo kwam ik begin april in Amsterdam terecht.”

Vakkenvullen

„Al binnen een paar dagen kreeg ik een baan in het Hilton en maakte ik de kamers schoon. Later vond ik een nieuwe baan als vakkenvuller bij Albert Heijn. Daar werk ik nu nog. Ik heb leuke collega’s, we lachen veel, maar toch is het niet makkelijk. Het voelt alsof ik tien jaar terugga in de tijd, toen ik als student een bijbaan had om mijn studie te betalen. Als ik goed Engels sprak, zou misschien alles anders zijn en zou ik mezelf hier ook kunnen ontplooien. Dus nu ben ik op Engelse les gegaan.

„Ik werk veel, soms wel vijftig uur per week, met dagen van tien uur. Dan sta ik van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags in de supermarkt. Maar ik vind het werk best leuk. Ik sta nu bij het brood en ken inmiddels alle namen van de verschillende soorten brood die er zijn bij Albert Heijn. En ik wil sparen voor mijn droom: een reis naar Amerika.

„Ik woon hier samen met mijn oude schoolvriend Roman en met Victoria, mijn beste vriendin. Zij is dit voorjaar samen met mij uit Oekraïne gekomen. Victoria werkt ook bij de Albert Heijn, in hetzelfde filiaal, dus dat is gezellig. Zij is thuis de netste, ze poetst elke dag wel wat.

„Ik vind Amsterdam een mooie stad en ik spreek vaak af met Oekraïense vriendinnen om te praten over ons leven, cocktails te drinken, exposities te bezoeken. We voelen ons dan als de vrouwen uit Sex and the City.

Mijn leven in Nederland is niet slechter dan het leven dat ik had in Oekraïne. Het is anders en het is een nieuw avontuur, een interessante ervaring. Ik zie het als een kans om uit mijn comfortzone te komen, me te ontwikkelen, beter Engels te leren. En wie weet waar het me zal brengen?

„Ik moet weleens huilen, omdat ik mijn vrienden en familie uit Oekraïne mis. En misschien gek, maar ik mis mijn bed. Mijn eigen bed, in Kiev.

„Wat er hierna zal gebeuren? Ik weet het niet. Maar ik heb het gevoel dat ik in Amsterdam mijn meest interessante show tot nu toe aan het maken ben, genaamd Mijn Nieuwe Leven.”

Opstaan Op werkdagen staat Taisiia om 6 uur op. Om 7 uur begint ze bij Albert Heijn, een uur voor openingstijd. Dan werkt ze meestal acht tot tien uur. Ontspanning Na het werk doet ze haar administratie, ze kookt, gaat wat drinken met vrienden of oefent Engels. „Wie weet, als mijn Engels goed genoeg is, kan ik hier bij de tv werken. Dat is mijn droom.” Elke avond kijkt ze iets op Netflix met haar huisgenoten. Huisdieren Taisiia heeft een kat genaamd Leya, die ze meenam uit Kiev. Wonen Tot eind februari woonde Taisiia in Kiev. Nu deelt ze een verdieping in Amsterdam-Zuid met huisgenoten Victoria en Roman. „Ik houd van de Nederlandse inrichting: modern en met witte muren. In Oekraïne zijn de interieurs vaak hopeloos ouderwets!” Sparen Taisiia spaart voor een reis naar Amerika. „Ik wil naar Vegas, San Francisco, Los Angeles, Hollywood. En natuurlijk New York!”

