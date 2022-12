Hoe Zwarte Piet uit kinderboeken verdween

Wat maakt een echt goed Sinterklaasverhaal? Sinds twee jaar is Zwarte Piet in ieder geval niet meer aanwezig in de gepubliceerde kinderverhalen. In deze aflevering bespreken Aukelien Weverling en Mirjam Noorduijn de beste Sinterklaasboeken van het moment. En, ook de kerstman komt even voorbij.

Boeken die in de aflevering genoemd worden:

Paul Biegel, illustraties van Sanne te Loo: De kleren van Sinterklaas. Gottmer.

Sjoerd Kuyper, illustraties van Harmen van Straaten: De vrienden van Sinterklaas. Hoogland & van Klaveren, Uitgeverij.

Jan Schenkman. Sinterklaas en zijn knecht.

Hanna Kraan. Dansen op het dak. Lemniscaat.

Hans Hagen, illustraties van Marieke van Ditshuizen. De Pieto-toets. Querido.

Jean Dulieu. Paulus de Hulpsinterklaas.

Annie M.G. Schmidt, illustraties van Noelle Smit: De heerlijkste 5 december in vijfhonderdvierenzeventig jaar. Querido.

Linde Faas: Ergens in de Sneeuw. Lemniscaat.

Astrid Lindgren: Winter in Bolderburen. Hoogland & van Klaveren.

Astrid Lindgren: Emiel van de Hazelhoeve. Ploegsma.

Rita en Marit Tornqvist: De Kerstkarper. Unieboek/Spectrum.

Bart Moeyaert: Morris. Querido.

Extra tips van Aukelien en Mirjam:

Sjoerd Kuyper: Robin alle verhalen. Hoogland en van Klaveren.

Robin woont in een dorp met zijn vader moeder en zijn kleine zusje Suze en af en toe komen opa en oma langs. Voor het eerst zijn al deze aansprekende kleuterverhalen die Sjoerd Kuyper baseerde op zijn eigen ervaringen samengebracht. In een rode stoffen band met gouden letters. In deze bundeling zijn ook Robin en Sinterklaas en Robin en God opgenomen.

Maranke Rinck en Martijn van der Linden: Supersint. Leopold

Marie wil niets liever dan een superheld zien in het echt. ‘Iemand zoals Sinterklaas? vraagt een oude man haar verlegen. Is dat dan een superheld? Nou, en wat voor een.’ In dit grappige verhaal wordt de parallel gelegd met de Noorse oppergod Odin. Die is net als Sinterklaas heel wijs, heeft ook een baard en paard en… een boek waarin staat wie lief is en wie niet. Het boek besluit zelfs met twee pagina’s vol weetjes die de overeenkomst benadrukken tussen de Sint en Odin. De prenten zijn vrolijk en vol sneeuw en ijs.

Christopher Corr: De kleine spar. Christofoor

Diep in het bos staat een kleine spar die hoopt dat hij gekapt wordt. Zijn grotere soortgenoten worden meegenomen, er worden blokhutten en boten van gebouwd. Wat zou het kleine sparretje dat ook graag willen. Met de seizoenen groeit hij uit tot een prachtige boom en op een dag wordt ook hij omgehakt en meegenomen. Ze zetten hem midden in een woonkamer, hij wordt versierd, er worden verhalen onder hem verteld, maar dan is Kerstmis voorbij. En wat gebeurt er dan? In het originele sprookje dat Hans Christian Andersen schreef, eindigt de spar in de kachel. Christopher Corr koos voor zijn versie een milder eind, waardoor er minder tranen zullen vloeien bij lezing van deze moderne navertelling waarin de felgekleurde illustraties zeker de aandacht vast weten te houden.

Astrid Lindgren en Cecilia Heikkilä: Kerstmis toen ik klein was

Dit verhaal gaat over een Kerstmis in 1913 die de beroemde kinderboekenschrifster Astrid Lindgren meemaakte toen ze klein was. Als haar vader na een lange wandeling door de sneeuw thuiskomt met Astrid en haar broer Gunnar is het huis in chaos. Astrid is benauwd dat Kerstsmis in het water valt. Met haar bekende humor beschrijft Lindgren de situatie rond de feestdagen in haar ouderlijke huis van zo lang geleden. Een situatie die ook nu nog elk huishouden in zijn greep houdt rond de feestdagen: zal de chaos met Kerstmis omslaan in gezelligheid?

Ook de moeite van het lezen waard:

• J.K. Rowling, Het Kerstvarken, vertaling Wiebe Buddingh’, geïllustreerd door Jim Field, De Harmonie

• Floortje Zwigtman, illustraties van Sassafras De Bruyn: Het geheime boek van Sinterklaas. Van Halewyck en Uitgeverij Rubinstein.

• Sven Nordqvist: Een kerstman voor Findus. Uitgeverij Davidfonds.

• Mark Janssen: Sinterklaasliedjes. Uitgeverij Lemniscaat.

Pepijn Kouwenberg