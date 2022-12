Het Uur met feministe Hedy d’Ancona

Ze is een van de godmothers van het feminisme in Nederland: Hedy d’Ancona en haar ‘zusters’ maakten de weg vrij voor de generaties vrouwen daarna. Die konden gaan studeren en door de pil en het recht op abortus zelf bepalen wanneer ze kinderen wilden krijgen. Toch zijn we nog lang niet klaar met de emancipatiestrijd, waarschuwt de onvermoeibare activiste. Een gesprek over de nieuwe generatie vrouwen die in opstand komt, de dreiging van het populisme, liefde op latere leeftijd en waarom je jezelf moet verwennen als je ouder wordt.