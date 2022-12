Na veertig jaar staan we verbijsterd tegenover elkaar in de wachtkamer van een ziekenhuis. Even sprakeloos. En voor we de tijd hebben om elkaar te verzekeren dat we geen spat veranderd zijn, wordt zijn naam omgeroepen. Daar gaat hij, achter zijn rollator. Over zijn schouder roept hij nog, zonder een zweem van ironie, „Tot over nog eens veertig jaar, ma belle”.

