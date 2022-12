Winkeleigenaren poseren voor hun zaak in de stad Goma in de Democratische Republiek Congo. Het land is al jaren in crisis. Door conflicten in het noordoosten zijn meer dan vijf miljoen mensen op de vlucht in eigen land en trekken honderdduizenden de grens over naar landen als Oeganda en Burundi. Bovendien lijdt een derde van de bevolking honger.

Foto Jerome Delay / AP