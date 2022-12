De omstreden winst van de McKinsey-methode

‘Ik zal je vertellen waarom ik van de sigarettenbusiness houd. Ze kosten een penny om te maken. Je verkoopt ze voor een dollar. Ze zijn verslavend. En de loyaliteit aan het merk is onovertroffen.”

Warren Buffett, een van de succesvolste Amerikaanse investeerders aller tijden, was duidelijk over waarom hij zo graag investeerde in grote tabaksproducenten: die zwommen in het geld.

Wat minder bekend is: de basis daarvoor werd onder meer gelegd door adviesbureau McKinsey. In 1956 hield de consultant de bedrijfsvoering van Philip Morris tegen het licht. De tabaksproducent wilde meer winst boeken, maar wist niet hoe. McKinsey beval twee routes aan: schrap banen, en investeer in wetenschappelijke kennis.

Philip Morris volgde het advies en tuigde een onderzoeksafdeling op. Dat opende de deur voor de manipulatie van tabak, bijvoorbeeld door nicotine toe te voegen om de gebruiker meer te doen verlangen naar een volgende sigaret. De sigaret was niet langer een simpel rolletje tabak, maar een met scheikundige precisie ontworpen verslavingsproduct.

Het zette de standaard voor de tabaksindus-trie en leidde ertoe dat ook andere grote producenten bij McKinsey aanklopten, zo schrijven journalisten Walter Bogdanich en Michael Forsythe (The New York Times) in het boek De macht van McKinsey. Daarin beschrijven ze de opkomst van de consultant en de greep die het bureau met zijn adviezen en doorlichtingen kreeg op industrieën én overheden.

Zo gebeurde het in 2009 dat de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA bij McKinsey aanklopte voor hulp bij nieuwe tabaksregelgeving, ofschoon ze wist dat tabaksproducenten er ook klant waren. De FDA betaalde 11 miljoen dollar.

De macht van McKinsey staat vol met voorbeelden hoe het bureau met zijn methode de afgelopen decennia miljarden verdiende. Komt de consultant binnen, dan volgt steevast een reorganisatie om op kosten te besparen. Daarbij blijkt het beknibbelen op cruciale posities bij de klant ook geregeld rampzalige gevolgen te hebben gehad.

McKinsey, opgericht in 1926, geldt als een van de grootste consultants ter wereld. Volgens het bedrijf zelf (omzet 2021: 10,5 miljard dollar, 30.000 medewerkers) waren negentig van de honderd grootste bedrijven ter wereld in het vorige decennium klant. Het had onder anderen (ex-) ministers Wopke Hoekstra (CDA) en Eric Wiebes (VVD) in dienst, ex-Rabo-topman Wiebe Draijer en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Wat McKinsey tegelijk de moeite waard maakt, is dat het vanwege zijn alomtegenwoordigheid – ook in landen met autoritaire regimes als Rusland en China – betrokken is geraakt bij tal van schandalen. Niet zelden speelden adviezen en de twijfelachtige moraal van McKinsey daarbij een rol.

Neem de Disney-pretparken. De consultant adviseerde te bezuinigen op het onderhoud aan attracties. Waarom zou je dagelijks de schouderbeugels van achtbaankarretjes controleren als daarbij steeds geen mankementen naar voren komen? Het resultaat: meerdere ongelukken met dodelijke afloop in de jaren erna. Uiteindelijk trof Disney miljoenenschikkingen met nabestaanden. McKinsey bleef buiten schot.

Dat was niet zo in de grootste zaak waarbij de consultant betrokken raakte: het Amerikaanse opiatenschandaal. Farmaceut Purdue Pharma fabriceerde de zwaar verslavende pijnstiller OxyContin, McKinsey hielp mee het middel aan de man te brengen. De ‘opiatencrisis’ kostte naar schatting 500.000 Amerikanen het leven. Purdue trof een miljardenschikking, McKinsey betaalde 600 miljoen dollar.

McKinsey hielp onder meer met een campagne die het medicijn promootte als ultiem middel om patiënten, ondanks ziekte of pijn, hun vrijheid terug te geven. Daarnaast adviseerde het de farmaceut welke zorgverleners het best benaderd konden worden om het medicijn voor te schrijven.

McKinsey trainde Purdue bovendien in de omgang met de FDA. Deze toezichthouder moest de samenstelling van de pijnstillers goedkeuren voordat die op de markt konden komen. Door eerder werk voor de FDA wist McKinsey precies waarop de toezichthouder zou letten en welke vragen gesteld zouden worden.

Niet van binnenuit

De macht van McKinsey biedt een rijke verzameling voorbeelden van de McKinsey-methode. Het manco van het boek is wel dat het de ontwikkelingen vooral van buitenaf beschrijft. Weliswaar spraken de journalisten naar eigen zeggen meer dan honderd bronnen, onder wie (oud-)McKinsey-medewerkers, de echte insidersblik ontbreekt in het verhaal.

Als lezer wil je weten: waarom ging McKinsey met Purdue of de tabaksindustrie in zee? Waren er momenten waarop ethische overwegingen het onderspit dolven? En hoe verliep die discussie tussen partners dan? Het boek geeft daar onvoldoende antwoord op.

Te vaak wordt het daardoor ook giswerk. Zo „is het onwaarschijnlijk dat McKinsey, dat bekendstaat om zijn uitputtende research en zakelijk vernuft, niet doorhad welke risico’s het nam door met zulke cliënten [de tabaksfabrikanten] te werken”. Ook in het opiatenschandaal kwamen de journalisten niet dicht bij het vuur: „Wat voor adviezen McKinsey precies aan deze bedrijven [waaronder Purdue] gaf, kon niet worden achterhaald.”

Her en der vliegen Bogdanich en Forsythe uit de bocht. Dan tonen ze zich vooringenomen ten aanzien van de consultants. Zo worden nieuwe medewerkers van McKinsey in de inleiding „toekomstige wolven van Wall Street” genoemd. En verderop helpen ze de tabaksindustrie hun „giftige producten straffeloos aan de man te brengen en daar een godsvermogen mee te verdienen”.

Wie meer beeld van binnenuit wil krijgen, kan beter De firma van Duff McDonald lezen. Maar wie een uitgebreide beschrijving zoekt van de schandalen waarin McKinsey de laatste jaren betrokken is geraakt, kan terecht bij De macht van McKinsey.

Boek De verborgen invloed van het grootste adviesbureau ter wereld Walt Bogdanich, Michael G. Forsythe: De macht van McKinsey. Uitgeverij Business Contact, 356 blz. €24,99 ●●●●●