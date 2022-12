Dochter (12) moest iets opbiechten. Ze had stiekem gevapet. Ik schrok, nu kwam het erop aan. Eerst complimenteren voor de eerlijkheid (‘fijn dat je het vertelt’), dan over tot de voorlichting. Deze verslavende rotzooi is niet een beetje slecht, het is héél slecht. Verslaafde kinderen nemen hun eerste hijs binnen vijf minuten als ze wakker zijn, hun tanden gaan eraan, hersenen en longen raken beschadigd. Sinds de introductie van e-sigaret in 2004 die mensen ‘van het roken af zou helpen’, zijn in Amerika 57 doden gevallen, het jongste slachtoffer was een 15-jarige jongen. En meer dan tweeduizend mensen werden in het ziekenhuis opgenomen met longklachten.

Ze was nieuwsgierig geweest en ze zou het niet weer doen, zei mijn dochter. Ik knikte, ik ben ook jong geweest. Maar ik maak me zorgen. De NOS meldde onlangs dat het gebruik van e-sigaretten onder jongeren toeneemt, ondanks het verbod: dat 44 procent van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar al een e-sigaret heeft geprobeerd, terwijl je pas vanaf 18 jaar tabak mag kopen. Tabaksreclame richten op minderjarigen is verboden; de zoete smaakjes die de vape-industrie inzet (‘aardbei’) ook. Met zoveel verboden vanuit de overheid, vraag je je af hoe twaalfjarigen in godsnaam aan hun vape-materiaal komen. En waarom beginnen ze ermee?

Ik vroeg het aan Wanda de Kanter, longarts. Ze gaf een deprimerende opsomming van wat er zoal misgaat: vapen is wettelijk gelijkgesteld aan de sigaret, maar bij de verkoop wordt niet gehandhaafd. Je kunt het vanaf tien jaar online bij winkels bestellen zonder ID-controle door postbedrijven. In de horeca is geen handhaving

Er is (nog) geen accijns, de e-sigaret is goedkoop: in een miniscule strawberry ice vape zit twee cc ‘drab’ met vijfhonderd pufjes goed voor twintig milligram nicotine. Dat is evenveel als in een pakje sigaretten. De tabaksindustrie probeert op allerlei slinkse manieren de tabakswet te omzeilen door te suggereren dat de e-sigaret een manier is voor volwassenen om van roken af te komen of om stress te verlichten. De meest recente trend is die van de ‘IQOS’ (I quit ordinary smoking), vermarkt als het zogenaamde positieve ‘rook-vrije alternatief voor roken’: met onder meer de ‘smeltsigaret’, hete tabak.

Wat te doen? Uit onderzoek over hoe je kunt voorkomen dat mensen tabaksgebruikers worden, maak ik op dat twee zaken goed werken: ten eerste voorlichting en ten tweede zoveel mogelijk omgevingen tabak- en nicotinevrij maken (het woord ‘rookvrij’ ga ik niet meer gebruiken, want dat is ook een slinkse manier van de tabaksindustrie om wetgeving te omzeilen door de ‘rookvrije’ nicotine houdende varianten als snus, vapen, e-sigaretten te promoten). Tabaksgebruik moet je de-normaliseren. De grootste kans dat je wél tabak gaat gebruiken, is als je veel advertenties en reclames ziet waarin het genormaliseerd wordt als een cool lifestyle ding. Van belang is dat zowel scholen, ouders als de overheid grootscheeps inzetten op handhaving van een nicotinevrije omgeving (inclusief digitale omgevingen en sociale media) en op goede voorlichting.

Uit een recent rapport van het Trimbos instituut bleek dat TikTok, het medium waar jongeren op zitten, de regels niet handhaaft, en dat Nederlandse influencers zich door de tabaksindustrie laten betalen om het vapen aan te prijzen. Handhaaf in digitale omgevingen, maak een meldpunt, beboet influencers én de tabaksindustrie. Verhoog de prijs van vapen dramatisch, leg de online markt aan banden. Geef voorlichting op school.

Anders dan mijn dochter, kreeg ik veel voorlichting op school over alcohol, roken en drugs tijdens lessen maatschappijleer. We keken onder meer verplicht naar Christiane F., Wir Kinder from Bahnhof Zoo (1981), de verfilming van het gelijknamige boek, over een jonge vrouw die verslaafd raakt aan heroïne en in de prostitutie belandt. Ik vond mezelf te jong destijds, had er nachtmerries van, maar het was een zeer effectief afschrikmiddel. In Nederland komt de aandacht voor vapen op gang, maar voor zover ik weet moet de Christiane F. van het vapen nog worden gemaakt.

Luister intussen naar de podcast The Vaping Fix om te begrijpen hoe crimineel de tabaksindustrie is. Hoor hoe de industrie bewust ging marketen op tieners via sociale media en hoe de eerste tienerdode viel met de ‘Juul’ sigaret, die de optie van bijvulbare cannabisolie bood. Laat je niet wijsmaken dat er een zogenaamde ‘goede’ ‘rookvrije’ ‘stop-sigaret’ bestaat die het waard maakt om jongeren voor te offeren. Dit gaat niet over onze keuze als volwassenen om het slechte te mogen doen of om voor destructie te kiezen, dit gaat over tieners, onze tieners, wier lichamen louter een bron van inkomsten zijn voor een hebzuchtige industrie.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.